BRICS Summit: PM नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई क्या बातचीत? वायरल हो रही तस्वीरें

PM Modi और Xi Jinping के बीच क्या बात हुई, दोनों देशों की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

अफ्रीका में BRICS समिट के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति बात करते नजर आए (AP Image)

भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में BRICS नेताओं की मीडिया ब्रीफिंग से पहले बातचीत करते देखे गए। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का एक वीडियो साउथ अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर द्वारा चलाया गया है। हालांकि दोनों ही देशों- भारत और चीन की तरफ से बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। BRICS समिट की शुरुआत से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जोहान्सबर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस रवाना हो जाएंगे। इससे पहले पिछले साल नवंबर में बाली में हुए G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच संक्षिप्त बातचीत की खबरें आई थीं। मई 2020 से दोनों देशों के बीच तनाव भारत और चीन के बीच मई 2020 से ही तनाव है। दोनों देशों की सेनाएं जून 2020 में गलवान घाटी में भिड़ गईं, इस घटना में चीनी सेना के करीब 40 सैनिक मारे गए जबकि भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। तब से आज तक एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। LAC पर तनाव कम जरूर हुआ है लेकिन भारतीय लोग चीन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।

