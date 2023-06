H-1B वीजा को लेकर बड़ी खुशखबरी, हजारों भारतीयों को होगा PM मोदी-बाइडेन की दोस्ती का फायदा

एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जिसके तहत कोई दूसरे देश का नागरिक भी अमेरिकी कंपनी में नौकरी कर सकता है। असल में अमेरिका को भी अपनी कंपनियों में कुशल कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, भारत ऐसे में एक बड़ा बाजार है और कई युवा वहां जा काम करते हैं।

अमेरिका में पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। उनके वहां पहुंचते ही भारतीयों के लिए गुड न्यूज का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब कहा जा रहा है कि H-1B वीजा के नियमों में बड़ी ढील देने की तैयारी है, ये ऑफर खास तौर पर भारतीयों के लिए रहने वाला है। ऐसे में आने वाले समय में जिन्हें अमेरिका में काम करना है, जिन्हें वीजा के लिए अप्लाई करना है, उनकी राह काफी आसान होने जा रही है। ये H-1B वीजा होता क्या है? जानकारी के लिए बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जिसके तहत कोई दूसरे देश का नागरिक भी अमेरिकी कंपनी में नौकरी कर सकता है। असल में अमेरिका को भी अपनी कंपनियों में कुशल कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, भारत ऐसे में एक बड़ा बाजार है और कई युवा वहां जा काम करते हैं। ऐसे में जब उन्हें काम करना होता है, तब ये एच-1बी वीजा ही सबसे बड़ी मदद साबित होता है। इस वीजा की वैलिडिटी 6 महीने की रहती है और ये समय-समय पर रेन्यू होता रहता है। Also Read पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में बाइडन फैमिली के साथ किया डिनर, जानिए मेन्यू में क्या-क्या खास नियम में क्या बदलाव होने वाला है? अब बताया जा रहा है कि इसी एच-1बी वीजा के नियमों में और लचीलापन लाने की तैयारी है। खबर है कि जिस वीजा को अभी रेन्यू करवाने के लिए अमेरिका जाना जरूरी रहता है, अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक आप अपने देश में बैठकर ही वीजा को आसानी से रेन्यू करवा पाएंगे। अब ये बदलाव मायने इसलिए रखता है क्योंकि अमेरिका के एच-1बी वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीयों द्वारा ही किया जाता है। पिछले साल की ही बात करें तो 73 फीसदी भारतीयों को इस वीजा की वजह से सीधा फायदा हुआ था। स्टेट विजिट का मतलब क्या होता है? वैसे पीएम मोदी की ये पहली स्टेट विजिट है। अब पीएम मोदी अमेरिका तो इससे पहले भी कई मौकों पर जा चुके हैं, लेकिन इस बार ये उनकी स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट का मतलब ये होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद किसी देश के नेता को उनके देश आने का न्योता दें। उस स्थिति में मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति को ही करनी होती है और स्पेशल डिनर भी व्हाइट हाउस में दिया जाता है। इसी वजह से इस बार का ये दौरा काफी खास बन गया है। बड़ी बात ये है कि पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी संबोधित करने जा रहे हैं। वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार अमेरिकी संसद को यूं संबोधित करने जा रहे हैं।

पढ़ें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram