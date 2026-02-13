PM Modi on Bangladesh Election Results: बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) को एकतरफा जीत मिली है। इस बड़ी जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी चीफ तारिक रहमान को जीत की बधाई दी । पीएम भी कहा है कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा।

बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का अगस्त 2024 में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते तख्तापलट हो गया था। इसके बाद से वहां मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार थी। इसके लगभग डेढ़ साल बाद हुए चुनावों बीएनपी एक बनी ताकत बनकर उभरी है और पार्टी को 212 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया और बीएनपी चीफ तारिक रहमान को जीत की बधाई देने के साथ ही, बांग्लादेश के विकास की उम्मीद जताई।

I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh.



This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.



India will continue to stand in support of a democratic,… — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

पीएम मोदी बोले- जारी रहेगा समर्थन

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, “बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है।”

पीएम मोदी ने कहा, “भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं।”

तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय

चुनाव नतीजों में बड़ी जीत के चलते बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना अब लगभग तय हो गया है। तारिक रहमान के सलाहकार सैयद मोअज़्ज़म हुसैन अलाला ने बीएनपी को चुनाव में मिली प्रचंड जीत और शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान भी कर दिया है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। जमात-ए-इस्लामी को भी अच्छी संख्या में सीटें मिली हैं। शपथ ग्रहण समारोह संभवतः 14 फरवरी को होगा।

बहुमत से आगे निकल गई बीएनपी

बांग्लादेश में गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने बड़ी जीत दर्ज की है। BNP ने 299 सीटों में से 200+ सीटों पर रुझानों में बढ़त बना रखी है , जो कि बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। वहीं बांग्लादेश के चुनावों में बड़ी ताकत मानी जा रही जमात-ए-इस्लामी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा है।