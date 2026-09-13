BRICS समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म करने के लिए शांति वार्ता में मदद की पेशकश की है। रूस ने यह दावा किया है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनकी इस तत्परता का स्वागत किया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप की लगातार कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं।

ब्रिक्स में दिखा ‘पावर ट्रियो’

ब्रिक्स समिट के दौरान पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात को “पावर ट्रियो” (शक्तिशाली तिकड़ी) कहा गया, जिसमें तीनों नेताओं के बीच आपसी तालमेल साफ दिखाई दिया। सबसे यादगार तस्वीर समिट के पहले दिन की थी, जिसमें तीनों नेता मुस्कुराते हुए और एक-दूसरे का हाथ थामे हुए दिखे थे। इससे न सिर्फ नेताओं के बीच के अच्छे तालमेल का पता चला, बल्कि अफरा-तफरी भरी ग्लोबल आर्डर के बीच एकता का संदेश भी गया।

रूस ने किया स्वागत

रूस ने शांति वार्ता में मदद की बात के लिए पीएम मोदी का स्वागत किया। हालांकि वैश्विक नजरिए यह अहम है क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को खत्म करने के लिए फिर से कोई रास्ता तलाश रहा है।

भारत का यह प्रस्ताव इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस-यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद अपने पहले संसदीय चुनाव (18-20 सितंबर) की तैयारी कर रहा है। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के संसद में अपना दबदबा बनाए रखने की पूरी संभावना है।

ट्रंप ने भी की थी अपील

कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप ने पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन जंग को जल्द खत्म करने की अपील की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इससे अमेरिका और रूस के रिश्ते पूरी तरह से बहाल हो सकेंगे। यह वार्ता अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मॉस्को और कीव के दौरे के बाद हुई थी।

शुक्रवार को, द्विपक्षीय बैठकों के एक और दौर में, पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि बातचीत और कूटनीति ही विवादों को सुलझाने का सही रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में मदद के लिए तैयार है।

भारत रूख हमारे रूख से मेल खाता है- रूस

इससे पहले, रूस ने कहा है कि यूक्रेन पर भारत का रुख मोटे तौर पर हमारे रुख से मेल खाता है। रूस ने पहले कहा था, “हम भारत का रुख जानते हैं, और काफी हद तक… यह हमारे अपने रुख से मेल खाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूक्रेन विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो और रूस इस प्रक्रिया के लिए तैयार है।”

इस बीच, जंग शुरू होने के बाद से पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की के बीच पहली आमने-सामने की बैठक इस साल दिसंबर में G20 समिट के दौरान हो सकती है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर पुतिन समिट में शामिल होते हैं, तो वह समिट के लिए मियामी जाने को तैयार हैं।

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नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हुए। समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं से मिले, तो एक जाना-पहचाना चेहरा उनके साथ बार-बार दिखाई दिया। एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक अधिकारी पीएम मोदी और पुतिन के बीच खड़े हैं और यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें