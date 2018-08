पाकिस्तान की नई नवेली सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत लिखकर इमरान खान को पाक पीएम बनने पर बधाई दी और दोनों देशों के बीच बातचीत का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस दावे को भारत सरकार की तरफ से खारिज कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पीएम ने इमरान खान को खत जरूर लिखा है, लेकिन वह केवल उन्हें बधाई देने के लिए लिखा था, उसमें दोनों देशों के बीच बातचीत का प्रस्ताव शामिल नहीं है।

महमूद खान ने सोमवार को पीएम मोदी के लेटर को लेकर कहा था, ‘भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक के पीएम इमरान खान को खत लिखा और उसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने की तरफ इशारा किया है। भारत और पाकिस्तान को सच्चाई सामने रखते हुए एकसाथ आगे बढ़ना होगा।’ पाक विदेश मंत्री के इस दावे पर मोदी सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि पीएम मोदी ने इमरान खान को लिखे खत में कहा है कि पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों के लिए भारत प्रतिबद्ध है।

"India and Pakistan have to move forward keeping realities before them,"Pakistan Foreign Minister SM Qureshi asserted, adding that Indian PM Narendra Modi has written a letter to PM Imran Khan in which he indicated beginning of talks between the two countries:Geo News pic.twitter.com/ngUEuNriKs

— ANI (@ANI) August 20, 2018