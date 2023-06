जानें कौन हैं ‘थानेदार’ जो अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में करेंगे पीएम मोदी का स्वागत, भारत से है खास कनेक्शन

श्री शामल थानेदार एक अमेरिकी व्यवसायी, लेखक और राजनीतिज्ञ हैं, जो 2023 से मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं।

Photo: PTI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान वह कई नामी हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं। वह आज योगा डे फ़ेस्टिवल में भी शामिल रहेंगे। 22 जून यानी कल पीएम मोदी अमेरिकी संसद के सयुंक्त सत्र को संबोधित करेंगे। जब पीएम मोदी संसद पहुंचेंगे तो उनका वेलकम भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता श्री थानेदार करेंगे। वह पीएम को मंच तक लेकर जाएंगे। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। कौन है श्री थानेदार? श्री शामल थानेदार एक अमेरिकी व्यवसायी, लेखक और राजनीतिज्ञ हैं, जो 2023 से मिशिगन के 13वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। थानेदार ने 2021 से 2023 तक मिशिगन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह 2018 के चुनाव में मिशिगन के गवर्नर के लिए डेमोक्रेटिक प्राथमिक उम्मीदवार भी थे।

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक श्री थानेदार ने कहा कि मैं और (मेरी पत्नी) शशि प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा को लेकर उत्सुक हैं. यह प्रधानमंत्री के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अमेरिका और भारत के बीच और मजबूत संबंधों पर जोर देंगे। श्री थानेदार ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के नेतृत्व ने उन्हें पीएम मोदी को सयुंक्त सत्र तक ले जाने का जिम्मा दिया है। उनके मुताबिक यह भूमिका विशेष महत्व रखती है। कांग्रेस सदस्य थानेदार ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में बताते हुए कहा, “मैं गरीबी में पला-बढ़ा हूं और केवल एक सपने के साथ अमेरिका आया था कि यहां मुझे अवसर मिलेंगे। और यह विविधता हमारे देश को मजबूत बनाती है। थानेदार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच मजबूत संबंध की उम्मीद जताई। Also Read TESLA की होगी भारत में एंट्री, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने किया ऐलान उन्होने कहा कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रक्षा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो दोनों देशों को प्रभावित करते हैं। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह एक बेहतरीन मौका है।

