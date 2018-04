सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी, कहा- सबसे पहले पाकिस्तान को कॉल कर बताना था, वे फोन उठाने से भी डरे हुए थे

पीएम मोदी ने बुधवार (18 अप्रैल) को लंदन के सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर में ‘ भारत की बात , सबके साथ ’ कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने ने आज वर्ष 2016 में नियंत्रण रेखा के पार अंजाम दिए गए सर्जिकल हमलों का जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद का निर्यात करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उन्हें उसी भाषा में जवाब देगा ‘‘ जो उन्हें समझ आती है। ’’ मोदी ने बताया कि कैसे भारत ने हमलों के बारे में पहले पाकिस्तान को सूचित किया और फिर मीडिया एवं लोगों को बताया। उन्होंने कहा , ‘‘ मैंने कहा कि जब भारत को पता चले उससे पहले ही हमें पाकिस्तान को कॉल करके बता देना चाहिए। हम उन्हें सुबह 11 बजे से ही फोन कर रहे थे लेकिन वे फोन पर आने से भी डरे हुए थे। 12 बजे हमने उनसे बात की और तब भारतीय मीडिया को बताया। ’’ भारत के इतिहास का जिक्र कर मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत किसी के भू – भाग पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचता। मोदी ने कहा , ‘‘ पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हमारा कोई लेना – देना नहीं था , लेकिन हमारे सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ये बड़े त्याग थे।

संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा बलों में हमारी भूमिका को देखिए। ’’ यह पूछे जाने पर कि सेना की वीरता पर सवाल उठाने वाले कुछ लोगों के बारे में वह क्या सोचते हैं , इस पर मोदी ने कहा कि वह इस मंच का इस्तेमाल किसी की आलोचना के लिए नहीं करना चाहते। पीएम मोदी ने कहा , ‘‘ मैं बस उम्मीद करता हूं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। ’’ इस पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने खूब ठहाके लगाए। भारतीय थलसेना ने 28-29 सितंबर 2016 की दरम्यानी रात एलओसी के पार जाकर चार आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल हमला किया था जिसमें करीब 20 आतंकवादी मारे गए थे।

I said before India gets to know, we should call Pakistan & tell them what we did so they can come & take dead bodies if they have time. We were calling them since 11 am but they were scared to come on phone,at 12 we spoke to them & then told Indian media: PM on #SurgicalStrike pic.twitter.com/HWuxAJIN3g

