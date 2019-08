भूटान की दो दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (18 अगस्त, 2019) को भारत रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। अपने दौरे पर मोदी पड़ोसी देश की तमाम अहम जगहों पर गए। यात्रा के दूसरे दिन वह रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी भी गए। यहां उन्होंने भूटान के सांसदों और छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दरअसल कार्यक्रम के बाद फोटो सेशन चल रहा था और एक गंजे सांसद अपना सिर सहला रहे थे। इसी बीच पीएम मोदी भी उनके पास पहुंच गए और धीरे-धीरे उनके सिर पर हाथ फेरने लगे।

पीएम मोदी और भूटान के सांसद के बीच मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह वीडियो शेयर किया है। 22 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि सांसद और छात्र भारतीय पीएम संग फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं और एक सांसद अपना सिर सहला रहे हैं। तभी मोदी पीछे से उनके करीब पहुंचे और सिर पर हाथ फेरने लगे। शुरुआत में वहां मौजूदा किसी नेता या छात्र को कुछ समझ नहीं आया है। मगर पलभर बाद ही सभी पीएम मोदी की मुस्कुराहट देख कर समझ गए कि वो मजाक कर रहे हैं। फोटो सेशन में मौजूद सभी के चेहरे मुस्कुराने लगे।

बता दें कि इस दौरान मोदी ने भूटान की नेशनल असेंबली के विपक्ष के नेता डॉ. पेमा ग्यात्सो से भी मुलाकात की। इससे पहले, मोदी ने ‘राष्ट्रीय स्मारक चोर्टेन’ में श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जो कि स्वर्गीय तृतीय द्रूक ग्यालपो के सम्मान में बनाया गया है। मोदी ने कहा, ‘राष्ट्रीय स्मारक चोर्टेन’ में श्रद्धांजलि अर्पित कर अच्छा महसूस कर रहा हूं, जो कि द्रूक ग्यालपो के सम्मान में बनाया गया है… जो शांति, सौहार्द और सतत विकास के पैरोकार थे।’ गौरतलब है कि मई में दूसरी बार सरकार का गठन करने के बाद मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है।

यहां देखें वीडियो-

#WATCH Bhutan: Prime Minister Narendra Modi met a group of MPs of Bhutan & joked with them, at the Royal Bhutan University in Thimphu, earlier today. pic.twitter.com/T4RZVKE4ut

— ANI (@ANI) August 18, 2019