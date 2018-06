SCO शिखर सम्मेलन: चीन पहुंचे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की बैठक, पुतिन से भी होगी मुलाकात

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में शिरकत करने चीन के तटीय शहर किंगदाओ पहुंच गए। उन्होंने यहां इस बंदरगाह शहर में आने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात यहां होने जा रहे शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सलाना सम्मेलन से इतर हुई। मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य सदस्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। मोदी और पुतिन के बीच पिछले महीने सोच्चि में अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। मोदी की पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं है। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, चरमपंथ और कट्टरपंथ के खिलाफ जंग में सहयोग बढाने के ठोस तरीके खोजे जाएंगे तथा वर्तमान वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।

मोदी और शी हालांकि पहले भी एक दर्जन से ज्यादा बार मिल चुके हैं, लेकिन किंगदाओ में शनिवार को हुई मुलाकात मध्य चीनी शहर वुहान में हुई ‘ऐतिहासिक अनौपचारिक मुलाकात’ के करीब दो महीने बाद हुई। मोदी और शी के व्यापार एवं निवेश के क्षेत्रों में संबंध गहरे करने के तरीके खोजने तथा कुलमिलाकर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने की उम्मीद है। वुहान में हुई अनौपचारिक वार्ता में दोनों ने दो एशियाई शक्तियों के बीच संबंधों को ठोस करने पर नजरिया साझा किया था। मोदी के अन्य एससीओ देशों के नेताओं के साथ करीब आधा दर्जन द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है।

