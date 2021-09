प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी इन दिनों अमेरिका के तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।

इसी दौरे के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकत के समय दोनों नेता पूरी गर्मजोशी से मिले। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता तो हुई ही, दोनों के बीच हंसी-मजाक का भी दौर चला। बाइडेन ने इस दौरान अपनी शादी की एक बात भी पीएम मोदी से शेयर की।

बैठक के दौरान बाइडेन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत होना तय है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा- “चार मिलियन भारतीय-अमेरिकी हर दिन अमेरिका को मजबूत बनाते हैं”।

मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच और भी मजबूत दोस्ती के बीज बोए गए हैं। पीएम ने कहा- आज का द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण है। हम इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत में मिल रहे हैं। आपका नेतृत्व निश्चित रूप से इस दशक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा”।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुलाकात के दौरान अपने उस भारत दौरे को भी याद किया, जब वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में 2006 में भारत आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे लंबे समय से विश्वास है कि अमेरिका-भारत के बीच संबंध, हमें कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने में मदद कर सकता है। बाइडन से कहा- “2006 में मैंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे करीबी देशों में होंगे”।

बाइडेन ने इस मुलाकात के दौरान महात्मा गांधी की जयंती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में बात की थी। बाइडन ने आगे कहा कि वो एक भारतीय मूल की महिला के साथ शादी करना चाहते थे। जो बाइडेन ने इस मुलाकत के दौरान कहा कि जब मैं उपराष्ट्रपति था तब इस कुर्सी पर बैठा करता था, अब राष्ट्रपति बन गया हूं, अब आप मेरी कुर्सी पर बैठिए।

I would like to thank @POTUS for the warm welcome. I recall our interactions in 2014 and 2016. That time you had shared your vision for ties between India and USA. I am glad to see you are working to realise this vision: PM @narendramodi begins his remarks at the White House https://t.co/V2Pj8XRap1

