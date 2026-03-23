प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल रूस का दौरा कर सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लावरोव ने कहा कि हम 2026 में रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत-रूस के बीच संबंध समय की कसौटी पर खरा उतरने वाली दोस्ती पर आधारित है।

दिसंबर 2025 में पुतिन ने की थी भारत की यात्रा

विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत-रूस की दोस्ती समानता, आपसी विश्वास और सम्मान और एक-दूसरे के हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यही बात 2025 के अंत में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भी कही गई थी। लावरोव ने कहा, “दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद रूस और भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के तालमेल की पुष्टि हुई और नीतिगत दस्तावेजों सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए।”

भारत-रूस के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग- विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग पर भी ज़ोर दिया और बताया कि 2025 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया। उन्होंने कहा, “हमारे नेताओं ने 2030 तक इस आंकड़े को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य रखा है। दोनों देश लॉजिस्टिक्स, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करेंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे और उत्तरी समुद्री मार्ग का विकास भी शामिल है। आज की तारीख में ही 96 प्रतिशत व्यापार दोनों देशों की अपनी-अपनी मुद्राओं में किया जा रहा है।”

विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की वैश्विक स्थिति की सराहना करते हुए कहा कि भारत द्वारा अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ते हुए एक स्वतंत्र विदेश नीति का दृढ़ता से पालन करना और राष्ट्रीय हितों को लगातार प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उभरती हुई मल्टीपोरल दुनिया में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत एक प्रमुख वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक केंद्र, एक विशिष्ट सभ्यता और 21वीं सदी की एक महान शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।”

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध ने भारत के समक्ष कई अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं लेकिन सरकार स्थिति से निपटने के लिए सजग और तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस युद्ध ने भारत के समक्ष अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पढ़ें पूरी खबर