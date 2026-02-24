PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी की यात्रा से पहले इजरायल में घरेलू राजनीतिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिसके केंद्र में पीएम मोदी का इजरायली संसद में पीएम मोदी का होने वाला संबोधन है। इसको लेकर विपक्षी नेता यायर लैपिड ने चेतावनी दी है कि यदि मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित करने की परंपरा का पालन नहीं किया गया तो उनकी पार्टी मोदी के इजरायल की संसद (नेसेट) में होने वाले संबोधन का बहिष्कार करेगा।

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को दो दिवसीय इजरायली दौरे पर होंगे। इस दौरान इजराइली संसद को संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग के साथ चर्चा करेंगे।

सरकार जानबूझकर कठिन परिस्थिति बना रही – विपक्ष

इजरायल के विपक्षी नेता लैपिड ने इस बात पर जोर दिया है कि मुख्य न्यायाधीश यित्ज़ाक अमित को उस संसदीय सत्र में आमंत्रित किया जाना चाहिए जहां मोदी अपना भाषण देंगे। यह यात्रा में बाधा डालने का आह्वान नहीं है, बल्कि यह एक बयान है कि सरकार जानबूझकर एक कठिन स्थिति पैदा कर रही है। विपक्ष ने न्यायिक परंपराओं के सम्मान और प्रोटोकॉल के तौर पर यह मांग रखी है।

खाली नहीं रहने देंगे संसद

विपक्षी दलों की धमकी को लेकर स्पीकर अमीर ओहाना ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो नेसेट में खाली सीटों को पूर्व सांसदों से भर देंगे। अमीर ओहाना ने लैपिड पर भारत-इजरायल संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। नेसेट स्पीकर ने विपक्षी नेता से सवाल किया कि जस्टिस अमित को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन में भी नहीं बुलाया गया था, फिर वो इनके संबोधनों में क्यों शामिल हुए थे?

बता दें कि इजरायल में न्यायिक सुधार को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच गहरा विवाद है। जनवरी 2025 में यित्जाक अमित के मुख्य न्यायाधीश चुने जाने के बावजूद, सरकार उन्हें मान्यता नहीं दे रही है। न्याय मंत्री ने उनसे बातचीत बंद कर दी है और आधिकारिक राजपत्र में उनका नाम तक प्रकाशित नहीं किया गया।

