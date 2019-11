PM Modi in Thailand: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के तीन दिवसीय दौरे पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने थाईलैंड में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के शुरुआत में वहां मौजूद भारतीय लोगों का पांच भाषाओं में वेलकम कहकर लोगों का अभिवादन किया। वह ह्यूस्टन में हुए ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम की तर्ज पर आयोजित किए जा रहे सामुदायिक कार्यक्रम ‘स्वासदी पीएम मोदी’ में लोगों को संबोधित कर रहे हैं।

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्राचीन सुवर्णभूमि, थाइलैंड में आप सभी के बीच हूं तो लगता ही नहीं है कि कहीं विदेश में हूं।ये माहौल, ये वेशभूषा, हर तरफ से अपनेपन का आभास मिलता है, अपनापन झलकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान राम की मर्यादा और भगवान बुद्ध की करुणा, ये दोनों हमारी साझा विरासत का हिस्सा हैं।करोड़ों भारतीयों का जीवन जहां रामायण से प्रेरित होता है, वही दिव्यता थाईलैंड में रामाकियन की है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते दिल के हैं, आत्मा के हैं, आस्था के हैं, अध्यात्म के हैं।

भारत का नाम पौराणिक काल के जंबूद्वीप से जुड़ा है। वहीं थाइलैंड सुवर्णभूमि का हिस्सा था। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में भारत में जो तरक्की हुई है उससे भारतीयों को सिर ऊंचा हुआ है।

यहां सुनें पीएम मोदी का भाषण:

