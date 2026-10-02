रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन में लड़ाई खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों की तारीफ़ की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी के पास शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए अच्छे आइडिया हैं। पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन नेताओं में से एक हैं, जो हमारे बहुत अच्छे और दोस्ताना रिश्तों, निजी अच्छे रिश्तों के बावजूद, यूक्रेन में लड़ाई खत्म करने के बारे में लगातार सवाल उठाते हैं और पूछते हैं।

पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी की लड़ाई खत्म करने में गहरी दिलचस्पी है और वे दोनों को हल निकालने पर जोर दे रहे हैं। पुतिन ने कहा, “पीएम मोदी की गहरी दिलचस्पी है और दोनों को मंज़ूर हल निकालने के लिए बहुत अच्छे आइडिया हैं। इस लिहाज़ से ज़ाहिर है, प्रधानमंत्री एक न्यूट्रल रुख अपनाते हैं लेकिन लड़ाई खत्म करने में उनकी दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि यह सीधे तौर पर कहना मेरा फर्ज है। हम प्रधानमंत्री के आइडिया के लिए उनके शुक्रगुजार हैं।”

पुतिन ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत के जरिए लड़ाई को सुलझाने की उनकी कोशिशों और लगातार समर्थन के लिए भी पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आगे कहा, “हम इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीकों से और जल्द से जल्द खत्म करने की उनकी इच्छा के लिए शुक्रगुज़ार हैं।”

पीएम मोदी करते रहे हैं शांति की अपील

बता दें कि पीएम मोदी ने बार-बार शांति की अपील की है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत ने रूस-यूक्रेन झगड़े में एक सैद्धांतिक और मानवीय नजरिया बनाए रखा है। अगस्त में रूस के अपने दौरे के दौरान जापानी न्यूज़ आउटलेट द योमिउरी शिंबुन के साथ एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था, “भारत ने झगड़े पर एक सैद्धांतिक और मानवीय नज़रिया बनाए रखा है, जिसकी पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों बराबर तारीफ़ करते हैं।”

पीएम मोदी ने कहा था, “इसी के हिसाब से दोनों नेताओं ने झगड़े से जुड़े डेवलपमेंट पर अपने नज़रिए शेयर करने के लिए मुझसे बात की। मैंने भारत के सैद्धांतिक और लगातार रुख को दोहराया और झगड़े को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया।”

दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशों में भारत क्या रोल चाहता है, इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत शांतिपूर्ण हल निकालने के मकसद से की जाने वाली सार्थक कोशिशों को समर्थन करने को तैयार है। उन्होंने कहा था, “मैंने पहले ही झगड़े का शांतिपूर्ण हल निकालने के मकसद से की जाने वाली सार्थक कोशिशों को सपोर्ट करने की भारत की इच्छा का इशारा दिया है। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों, जिसमें मुख्य स्टेकहोल्डर्स भी शामिल हैं, के साथ हमारे अच्छे रिश्तों की वजह से, हम यूक्रेन में जल्दी और पक्की शांति बहाल करने के लिए की जाने वाली कोशिशों को मज़बूत कर सकते हैं।”

ब्रिक्स समिट में भारत आए थे पुतिन

पीएम मोदी और पुतिन हाल ही में सितंबर में नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट के मौके पर मिले थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2030 को लागू करने के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और कल्चर में सहयोग सहित करीबी ट्रेड संबंधों पर चर्चा की थी।