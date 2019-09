सोमवार को अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों को एक नई मजबूती देने देने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंच से कहा कि भारत सबसे विश्वसनीय साथी बनकर उभरा है। NRG स्टेडियम में मौजूद 50,000 भारतीय-अमेरिकी लोगों के बीच दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व ने संबंधों को और प्रागढ़ता देने पर प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन खत्म करने के बाद सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंचे और उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों दोनों नेताओं ने लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्टेडियम का चक्कर लगाया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने और डोनल्ड ट्रंप ने भव्य आयोजन में पहुंचने के लिए भारी हुजूम का शुक्रिया किया। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली की काफी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आवेदन किया था। लेकिन, सीमित सीटें होने की वजह से काफी लोग इसमें शिरकत नहीं कर पाए। उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस आयोजन की जमकर तारीफ की और अमेरिका के विकास में भारतीय मूल के लोगों के योगदान की सराहना की। ट्रंप ने इस दौरान पीएम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह भारत आना चाहते हैं। क्या मेरे दोस्त मोदी मुझे बुलाएंगे? इसके जवाब में जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तब उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वह सपरिवार भारत आमंत्रित करते हैं।

