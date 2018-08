अमेरिका के सी-टैक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अलास्का एयरलाइंस का एक कर्मचारी प्लेन चुराकर भाग रहा था। इसकी सूचना मिलते ही एयरपोर्ट से अन्य विमानों की उड़ान रोक दी गई। मिलिट्री प्लेन एफ-15 से इसका पीछा किया। इस दौरान प्लेन क्रैश कर गया। इस बाबत अलास्का एयरलाइन ने कहा कि एक हवाई जहाज के “अनधिकृत टेक-ऑफ” हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने वाशिंगटन राज्य में सागर-टैक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सैन्य विमानों द्वारा पीछा किए जा रहे एक जेट की सूचना दी। हालांकि, एयरलाइन कर्मचारी द्वारा चुराया गया विमान वाशिंगटन राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

We’ve confirmed a Horizon Air Q400 that had an unauthorized takeoff from SeaTac around 8pm has gone down near Ketron Island in Pierce County, WA. We’re working to confirm who was on board, we believe there were no guests or crew on board other than the person operating the plane. — Alaska Airlines (@AlaskaAir) August 11, 2018

हवाईअड्डे के अधिकारियों ने शुक्रवार की रात एक ट्वीट में कहा कि, “एक एयरलाइन कर्मचारी ने यात्रियों से रहित एक विमान को बिना इजाजत टेकऑफ कर दिया।” शेरिफ के अधिकारियों का कहना है कि वाशिंगटन राज्य के एक हवाई अड्डे से अलास्का एयरलाइंस विमान चुरा लेने वाला व्यक्ति “आत्मघाती” था और आतंकवाद से इसका कोई संबंध नहीं है।

We are aware of an incident involving an unauthorized take-off of a Horizon Air Q400. We believe there are no passengers on board. More information as we learn more. — Alaska Airlines (@AlaskaAir) August 11, 2018

अलास्का एयरलाइंस के सीईओ ब्रैड टिलडेन ने बताया कि, “इस घटना में किसी की जान गई है या नहीं, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिली है। हम अभी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार घटना के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का ही हाथ है। हम फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साथ घटना के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं। हम उन जांचकर्ताओं को हमारा पूरा समर्थन और सहयोग दे रहे हैं।”

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) August 11, 2018

पियर्स काउंटी शेरिफ के कार्यालय ने ट्विटर पर कहा कि प्रारंभिक सूचना से पता चला है कि एक मैकेनिक ने विमान चोरी कर ली थी। ट्वीट में कहा गया कि यह दुर्घटना “हवा में स्टंट या उड़ान कौशल की कमी” के कारण हुई हो सकती है। एक कोस्ट गार्ड की प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी धुआं और संभावित विमान दुर्घटना की रिपोर्ट का जवाब दे रही थी। पेटी अधिकारी अली फ्लॉकर्जी ने कहा कि 45 फुट के जहाज को दुर्घटनास्थल पर भेजा गया। बता दें कि हॉरिजन एयर अलास्का एयर ग्रुप का हिस्सा है और पूरे यू.एस. पश्चिम में छोटे मार्गों में उड़ान भरता है। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वह 76 सीटों वाला क्यू400आईएक्स टर्बोप्रॉप विमान है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App