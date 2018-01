दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति का विवादित बयान, पयर्टन बढ़ाने पर बोले- जन्नत नहीं, यहां मिलनी चाहिए 72 हूरें

फिलीपींस के राष्‍ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दुतेर्ते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडियन बिजनेस फोरम को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने इस्‍लामिक स्‍टेट के आतंकियों का संदर्भ देते हुए कहा था, ‘यदि आप मारे जाते हैं तो जन्‍नत में 72 हूरें आपका इंतजार कर रही होती हैं। मैं फिलीपींस आने वालों के लिए ऐसा कर सकता हूं। सिर्फ इस्‍लामिक स्‍टेट ही इसको लेकर बहस नहीं कर सकता है। वह जन्‍नत जाने पर हूर मिलने का दावा करता है। मैं यहीं पर हूरों की व्‍यवस्‍था करना चाहता हूं, स्‍वर्ग में नहीं। लेकिन, ईश्‍वर इसकी अनुमति नहीं देंगे।’ मालूम हो कि इस बार के गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने आसियान देशों के राष्‍ट्राध्‍यक्षों को आमंत्रित किया था। फिलीपींस के राष्‍ट्रपति दुतेर्ते भी 26 जनवरी के मौके पर देश के अतिथि थे। आसियान के अन्‍य देशों के राष्‍ट्राध्‍यक्षों के साथ फिलीपींस के राष्‍ट्रपति भी भारतीय उद्योगपतियों से रूबरू हुए थे। उन्‍होंने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की पुरजोर हिमायत की थी।

WATCH: Duterte jokes about '42 virgins' as tourism 'come on.' Full story: https://t.co/LFaDma7DWG pic.twitter.com/6FQyN1akoU

— Rappler (@rapplerdotcom) January 26, 2018