ब्राजील के राष्ट्रपति बोले- कोरोना वैक्सीन कहीं आपको मगरमच्छ ना बना दे, औरतों के दाढ़ी ना निकाल दे… ट्विटर पर लोग लेने लगे मजे

दुनिया के कई देशों में कोविड-19 के टीके को मंजूरी मिलने के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अटपटा बनाया दिया है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन लोगों को मगरमच्छ बना सकती है और औरतों के दाढ़ी उगा सकती है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ कारगार माने जार रहे फाइजर/बायोटैक के संबंध में ये बयान दिया है। बोल्सोनारो को महामारी की अनदेखी करने पर कुछ महीने पहले संक्रमण हुआ था। उन्होंने हाल ही अपनी राय साझा करते हुए बताया कि वो असल में टीके के खिलाफ क्यों हैं।

राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कुछ समय पहले ब्राजील में टीकाकरण की योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना में सभी लोगों को निशुल्क टीका लगवाया जाएगा जो इसके इच्छुक हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से खुद टीका नहीं लगवाएंगे। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार बकौल बोल्सोनारो फाइजर के संबंध में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसी भी साइड-इफेक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। टीका लगवाने के बाद अगर आप मगरमच्छ बन जाते हैं तो ये आपकी ही समस्या होगी, हमारी नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप सुपर ह्यूमन, अगर किसी महिला की दाढ़ी निकल आए या कोई शख्स धीमी आवाज में बोलना शुरू कर दे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। बता दें कि ये वैक्सीन अमेरिका और ब्रिटेन में पहले से ही इस्तेमाल की जा रही है। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि मैं बहुत बुरा उदाहरण दे रहा हूं। मगर ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे खुद कोरोना हो चुका है। मेरे पास इसकी एंडीबॉडी है तो इसका टीका क्यों लगवाया जाए।

ब्राजील के राष्ट्रपति की ये टिप्पणी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है और लोग जमकर प्रतिक्रियां दे रहे हैं। लोगों तरह-तरह की इमेज शेयर कर रहे हैं। कई यूजर्स ने मगरमच्छ चेहरे वाली बनावटी इंसानी तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। कई लोगों ने दाढ़ी लगी महिलाओं की बनावटी तस्वीरें शेयर कीं।

