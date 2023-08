Pakistan: पेट्रोल के दाम में 19 रुपये प्रति लीटर का इजाफा, नए रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

Petrol Price in Pakistan: पाकिस्तान के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश में पेट्रोल के दाम में 19 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।

पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम में फिर इजाफा हुआ है (Photo- Twitter)

पूरी दुनिया इस समय महंगाई से परेशान है लेकिन पाकिस्तान में इस वजह से हालात बद से बदतर हो चले हैं। अब पाकिस्तान सरकार ने अपने मुल्क के लोगों को एक और बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम में करीब 19 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया। पाकिस्तान में ईंधन के दाम में ताजा इजाफे के बाद अब वहां पेट्रोल की कीमत बढ़कर 272.95 रुपये और डीजल की कीमत 273.40 रुपये हो गई है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 15 दिनों में हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार कोशिशें कर रही थी कि कैसे पेट्रोल के दाम में कम इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में पीएम शहबाज शरीफ से भी चर्चा हुई है। देशहित में बढ़ाए पेट्रोल के दाम फाइनेंस मिनिस्टर ने आगे कहा कि देशहित को देखते हुए यह जरूरी था कि पेट्रोल के दाम में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड डीजल के दाम में 19.90 रुपये का इजाफा किया गया है। अब नई कीमतें 273.40 रुपये प्रति लीटर होगी। पेट्रोल के दाम में 19.95 रुपये इजाफा हुआ है, अब पेट्रोल 272.95 रुपये प्रति लीटर होगी। Also Read 5 लीटर की टंकी में भरा 6 लीटर पेट्रोल तो चकराया स्कूटी चालक का माथा, बना लिया वीडियो उन्होंने कहा कि नए दाम तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे। डार ने यह भी कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम कम करना चाहती है लेकिन इंटरनेशनल प्राइज उसके कंट्रोल में नहीं है। OGRA की अनुशंसा पर सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं।

