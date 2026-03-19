अमेरिका प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पेंटागन ईरान युद्ध के लिए 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त धनराशि की मांग कर रहा है। पहचान जाहिर नहीं होने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि पेंटागन ने यह अनुरोध व्हाइट हाउस को भेजा है।

यह बहुत बड़ी राशि है, और यह उस अतिरिक्त कोष के अलावा होगी जो रक्षा विभाग को पिछले साल ट्रंप के बड़े कर कटौती विधेयक के तहत पहले ही मिल चुकी है। कांग्रेस एक नए व्यय के अनुरोध के लिए तैयार हो रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि व्हाइट हाउस ने इस अनुरोध को विचारार्थ आगे बढ़ाया है या नहीं। यह भी साफ नहीं है कि इस व्यय अनुरोध को समर्थन मिल पाएगा या नहीं।

वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह धनराशि स्वीकृत हो जाती है, तो इससे 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिकी सैन्य अभियान को बल मिलेगा और संघर्ष के दौरान इस्तेमाल होने वाले हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा।

अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ हवाई हमले शुरू किए लगभग तीन सप्ताह हो चुके हैं। इन हमलों का मकसद अमेरिकी सेना द्वारा “ईरानी शासन के सुरक्षा तंत्र” कहे जाने वाले सिस्टम को ध्वस्त करना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, अब तक अमेरिकी सेना ने 7,800 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं, 8,000 से अधिक लड़ाकू उड़ानें भरी हैं और 120 से अधिक ईरानी जहाजों को क्षतिग्रस्त या नष्ट किया है।

पहले सप्ताह में ही अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान पर 11 अरब डॉलर से अधिक खर्च कर दिए थे। अब, अतिरिक्त 200 अरब डॉलर के साथ, युद्ध पर अमेरिकी व्यय ईरान के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधे से भी अधिक हो सकता है, जो वर्ल्ड मीटर्स के अनुसार 2025 में 356.51 अरब डॉलर था।

Senate Appropriations Committee के अनुसार, कांग्रेस ने 2026 वित्तीय वर्ष के लिए रक्षा निधि में पहले ही 838.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है।

पेंटागन के नए अनुरोध के अंदरूनी पहलू

वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन ने व्हाइट हाउस से ईरान युद्ध के लिए धन जुटाने हेतु अमेरिकी कांग्रेस को भेजे गए 200 अरब डॉलर से अधिक के अनुरोध को मंजूरी देने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का हवाला दिया गया है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि व्हाइट हाउस अंततः सांसदों से कितनी धनराशि की मंजूरी मांगेगा। लेकिन अखबार ने बताया कि इस धन अनुरोध को लेकर कांग्रेस में एक बड़ा राजनीतिक विवाद होने की संभावना है, क्योंकि “इस प्रयास के लिए जनता का समर्थन अभी भी कम है और डेमोक्रेट इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं।”

खबरों के मुताबिक, रिपब्लिकनों ने आगामी पूरक अनुरोध के लिए अपना समर्थन जताया है, लेकिन उन्होंने न तो किसी विधायी रणनीति के लिए प्रतिबद्धता जताई है और न ही सीनेट के 60-वोट के नियम को पार करने का कोई स्पष्ट रास्ता खोजा है। व्हाइट हाउस के सभी अधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि पेंटागन के अनुरोध को कांग्रेस में मंजूरी मिलने की वास्तविक संभावना है। खबरों के मुताबिक, पेंटागन ने युद्ध के पिछले दो हफ्तों में कई अलग-अलग प्रस्तावित निधि अनुरोध पेश किए हैं।

ट्रंप का बाइडेन के खिलाफ युद्ध-विरोधी भाषण

ट्रंप ने विदेशों में अमेरिकी दुस्साहस को समाप्त करने के वादे पर चुनाव प्रचार किया है और यूक्रेन युद्ध के वित्तपोषण के लिए स्वीकृत धनराशि को लेकर अक्सर बाइडेन प्रशासन को निशाना बनाया है। ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व के लिए अमेरिकी विशेष महानिरीक्षक के अनुसार, दिसंबर तक कांग्रेस ने यूक्रेन युद्ध के लिए लगभग 188 अरब डॉलर के खर्च को मंजूरी दे दी थी। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो यह नई राशि यूक्रेन में अमेरिका के विशाल सैन्य अभियान की लागत से कहीं अधिक होगी।

पेंटागन की कई मांगें

अमेरिकी-इजरायली संयुक्त अभियान शुरू होने के तुरंत बाद ट्रंप प्रशासन ने युद्ध की लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि का अनुरोध तैयार करना शुरू कर दिया था। यह प्रक्रिया अक्सर इसलिए आवश्यक होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेना युद्धकाल में भी विश्व भर के खतरों से बचाव के लिए अपनी तत्परता बनाए रख सके।

पेंटागन के अंदर , इन प्रयासों का नेतृत्व कथित तौर पर उप रक्षा सचिव स्टीवन फेनबर्ग ने किया। जिन्होंने पिछले एक साल से सटीक गोला-बारूद के उत्पादन को बढ़ाने और अमेरिकी रक्षा उद्योग को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन में गोला-बारूद की कमी को जल्द से जल्द दूर करने और देश के सुस्त रक्षा उद्योग को गति देने के प्रयास में फेनबर्ग के कार्यालय ने कई पैकेज तैयार किए हैं। ईरान युद्ध से पहले ही ट्रंप ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट का आह्वान किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी।

‘ऊर्जा और शिपिंग सुरक्षा के लिए भारत कई देशों के संपर्क में’, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच विदेश मंत्रालय का बयान

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने कहा है कि वह लगातार अन्य देशों के संपर्क में है, ताकि देश की शिपिंग और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत, ईरान समेत कई देशों से बातचीत कर रहा है, ताकि ऊर्जा की सप्लाई बिना रुकावट के जारी रहे। पढ़ें पूरी खबर।