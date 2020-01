इराक की राजधानी बगदाद में हुए अमेरिकी हमले में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने एक बयान में इस बात की जानकारी दी है। शुक्रवार को पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने “विदेश में अमेरिकी कर्मियों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रक्षात्मक कार्रवाई” करते हुए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था।

अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने कहा है कि “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था।” पेंटागन ने कहा कि “जनरल कासिम सुलेमानी इराक और क्षेत्र में स्थित अन्य अमेरिकी राजदूतों और दूतावास के अन्य कर्मचारियों पर हमले की योजना बना रहा था। जनरल सुलेमानी और उनकी Quds फोर्स सैंकड़ों अमेरिकी लोगों और अन्य सहयोगी सदस्यों की मौत और हजारों को घायल करने के लिए जिम्मेदार थी।”

सुलेमानी की मौत के बाद ट्रंप ने बिना किसी विस्तृत जानकारी के अमेरिकी झंडा ट्वीट किया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने सरकारी टेलीविजन पर एक बयान में कुद्स यूनिट के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि बगदाद में अमेरिकी बलों के हमले में उनकी मौत हो गई।

कासिम सुलेमानी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही इराक में ईरान समर्थक ‘पॉप्युलर मोबिलाइजेशन फोर्स’ को तैयार किया था। इसके साथ ही हथियार बंद संगठन हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन में सक्रिय आतंकी संगठन हमास को भी अपना समर्थन दिया था। बीते दिनों इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। अमेरिका ने इसका आरोप भी ईरान पर जड़ा था।

