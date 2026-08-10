USA-Iran War: अमेरिकी रक्षा मंत्रालय (पेंटागन) ने देश की हथियार निर्माता कंपनियों को मिसाइलों के उत्पादन तेजी से बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इनकी वजह की बात करें तो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण घटे अपने मिसाइल भंडार को जल्द से जल्द दोबारा भरना है।

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने स्पष्ट किया है कि सेना को खतरों के हिसाब से तेजी से हथियार मुहैया कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया भले ही हाल में शुरू हुई हो, लेकिन यह युद्ध से पहले बनाई गई एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

रक्षा उद्योग को पेंटागन का सख्त फरमान

अमेरिका उप रक्षा मंत्री स्टीव फेनबर्ग ने बुधवार को प्रमुख रक्षा कंपनियों के अधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कंपनियों को 21 दिनों के भीतर अपनी योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसमें महत्वपूर्ण हथियारों के निर्माण की क्षमता बढ़ाने और तेजी से डिलीवरी करने का खाका शामिल हो।

पेंटागन को लिखे अपने पत्र में फेनबर्ग ने साफ शब्दों में लिखा है कि हथियारों के विकास में लगने वाला लंबा समय अब बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और देश को अपनी उत्पादन क्षमता तुरंत बढ़ानी होगी।

ईरान के साथ युद्ध से मिसाइल स्टॉक में भारी गिरावट

वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज’ (CSIS) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के साथ हालिया लड़ाई में अमेरिका के मिसाइल इंटरसेप्टर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है।

आंकड़ों के मुताबिक, युद्ध से पहले अमेरिका के पास 2,330 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे, जो अप्रैल में युद्धविराम के समय घटकर 1,030 रह गए और हालिया संघर्ष के बाद यह संख्या सिमटकर 759 से 827 के बीच आ गई है। यह युद्ध से पहले की स्थिति की तुलना में कम से कम 65 प्रतिशत की बड़ी गिरावट है।

THAAD इंटरसेप्टर की संख्या हुई आधी

इसी तरह THAAD इंटरसेप्टर की संख्या युद्ध से पहले 452 थी, जो अप्रैल तक घटकर 232 से 262 के बीच रह गई थी। अमेरिका ने कुछ हद तक इसकी भरपाई करते हुए यह संख्या 234 से 278 तक पहुंचाई है, फिर भी यह शुरुआती स्तर से कम से कम 38 प्रतिशत कम है।

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मिसाइलों की इस कमी के कारण अमेरिका और उसके सहयोगियों को हवाई सुरक्षा में बड़े जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, जिससे दुश्मन की मिसाइलों के सुरक्षा घेरे को भेदने का खतरा बढ़ जाता है।

ट्रंप का दावा और बजट को लेकर संसद में खींचतान

दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइलों की कमी की रिपोर्टों को खारिज किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका के पास हथियारों का विशाल भंडार मौजूद है और आवश्यकतानुसार नए हथियार बनाकर भेजे जा रहे हैं।

प्रवक्ता सीन पार्नेल ने पेंटागन के पत्र की पुष्टि करते हुए कहा कि यह 2028 के रक्षा बजट प्रस्ताव को आकार देने में मदद करेगा। इस बीच अमेरिकी कांग्रेस में रक्षा बजट से जुड़ा विधेयक अटका हुआ है, जहाँ सांसद ट्रम्प की सैन्य कार्रवाई से असंतुष्ट हैं और पेंटागन के बजट को 900 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने के ह्वाइट हाउस के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को किया फोन, जानें क्या हुई बात

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बात की। टेलीफोनिक बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया। पढ़िए पूरी खबर…