माइक्रोनेशिया में विमान में सवार 47 यात्रियों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब विमान रनवे पर उतरने के बजाए समंदर में जा घुसा। जी हां, Air Niugini का Boeing 737-800 विमान जब चक एयरपोर्ट पर उतरा तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह विमान रनवे पर रूक ही नहीं सकेगा। पापुआ न्यू गिनी का यह विमान ऐसी घटना का शिकार हुआ है जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त यह विमान रनवे से करीब 160 मीटर आगे चलता ही चला गया। रनवे से इतनी दूरी पर विशाल समंदर था। लिहाजा विमान सीधा समंदर के अंदर चला गया।

यह देखकर विमान के अंदर बैठे 36 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स की सांसें अटक गईं। इस विमान हादसे का वीडियो और इससे जुड़ी कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। वीडियो में यह विमान रनवे पर चलता नजर आ रहा है। कई तस्वीरों में यह भी नजर आ रहा है कि विमान समंदर में खड़ा है और यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। यहां हादसा स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार सुबह 9.30 बजे हुआ।

Reports of an Air Niugini 737 overrunning the runway in Chuuk, Micronesia (TKK). That’s a 6,013-foot runway, which is on the shorter side for an airport with airline service. https://t.co/DKY11XENhV I flew into this airport in July, you can see how hard the braking is on landing. pic.twitter.com/1odaL4z8gy

— Ethan Klapper (@ethanklapper) September 28, 2018