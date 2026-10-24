फ्रांस की राजधानी पेरिस में शनिवार को प्रदर्शन के दौरान करीब 1.10 लाख लोगों ने मार्च किया। फ्रांस में बढ़ती महंगाई, स्कूल की हालत और सरकारी सेवाओं पर दबाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। AP की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। फ्रांस के अधिकारियों ने पिछले वीकेंड की अशांति को दोबारा होने से रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाते हुए पूरे देश में करीब 70,000 सुरक्षाबलों को तैनात किया।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई, कई शहरों में प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई और बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और वॉटर कैनन तैयार रखे गए। प्रदर्शन से पहले पेरिस के बड़े म्यूजियम, कल्चरल जगहें और दुकानें बंद कर दी गईं या सुरक्षा बढ़ा दी गई। 17 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद ये सावधानी बढ़ाई गई, जब पूरे फ्रांस में 5 लाख से ज़्यादा लोग सड़कों पर उतर आए थे।

प्रदर्शनों के बाद लूटपाट, आगजनी, तोड़-फोड़ और सरकारी इमारतों पर हमलों की खबरें आईं। बताया गया कि करीब 3,000 दुकानों और बिजनेस को नुकसान पहुंचाया गया या लूट लिया गया। पेरिस के कई जाने-माने कल्चरल अट्रैक्शन शनिवार को सावधानी के तौर पर बंद रहे। ट्यूलरीज़ गार्डन, जो लूव्र एरिया को सेंट्रल पेरिस से जोड़ता है, उसे भी सील कर दिया गया। रॉयटर्स के अनुसार पेरिस ओपेरा ने स्टाफ और विज़िटर्स की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पैलेस गार्नियर और ओपेरा बैस्टिल दोनों को बंद कर दिया।

ग्रैंड पैलेस में होने वाला एक बड़ा कंटेम्पररी आर्ट फ़ेयर, आर्ट बेसल पेरिस, शुक्रवार को आम लोगों के लिए खुल गया, लेकिन अशांति के खतरे के कारण इसका वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक अधिकारियों द्वारा सुरक्षा कड़ी करने और पहले के संवेदनशील इलाकों में आने-जाने को मैनेज करने के कारण 20 से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन भी बंद होने की खबर है।

पेरिस के बिजनेस ने पूरे हफ़्ते संभावित हिंसा की तैयारी में बिताया। दुकानदारों ने खिड़कियों को लकड़ी के बोर्ड से ढक दिया, एंट्रेंस को मज़बूत किया और अपनी जगहों को लूटपाट और तोड़-फोड़ से बचाने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी स्टाफ़ को बुलाया। कुछ रिटेलर्स ने दुकानों से सामान हटा दिया, जबकि दूसरों ने दिन भर के लिए बंद करने का फ़ैसला किया।

प्लेस वेंडोम, जो एक बड़ा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसके आस-पास लग्जरी स्टोर्स ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लुई वुइटन, डायर और बुलगारी जैसे ब्रांड्स से जुड़े स्टोर्स ने अपनी सिक्योरिटी व्यवस्था और मजबूत कर दी है।

गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने पूरे देश में लगभग 70,000 पुलिस अधिकारियों और जेंडरमे की तैनाती की घोषणा की, जो 17 अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान तैनात किए गए लोगों से लगभग 10,000 ज़्यादा हैं।

इस ऑपरेशन में स्पेशलिस्ट पुलिस यूनिट्स, हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड गाड़ियां और वॉटर कैनन शामिल हैं। फ्रांस के एंटी-टेररिज्म मिलिट्री ऑपरेशन की एलीट सिक्योरिटी टीमों और सैनिकों को भी पेरिस में सेंसिटिव पब्लिक बिल्डिंग्स और खास जगहों सहित ज़रूरी जगहों की सुरक्षा में मदद के लिए तैनात किया गया है।

अधिकारियों ने बिज़ी कमर्शियल इलाकों में हिंसा का खतरा कम करने के लिए विरोध प्रदर्शन के इंतज़ाम में भी बदलाव किया है। पेरिस पुलिस ने यूनियन के मार्च के प्लान किए गए रूट को सेंट्रल बैस्टिल-टू-नेशन रूट से हटाकर पेरिस के दक्षिण-पूर्वी किनारे पर पोर्ट डी’इटली और पोर्ट डी विन्सेनेस के बीच एक रूट का सुझाव दिया।

पुलिस ने कहा कि ओरिजिनल रूट से पब्लिक ऑर्डर को खतरा था क्योंकि यह उन इलाकों से होकर गुज़रता था कहां पिछले वीकेंड की अशांति के दौरान बिजनेस को टारगेट किया गया था। कई और शहरों में पाबंदियाँ लागू रहीं, जबकि मार्सिले में लोकल अधिकारियों ने पहले की रोक हटाने के बाद यूनियन मार्च को आगे बढ़ने दिया।

सरकार ने कहा कि बिजनेस, पब्लिक बिल्डिंग और लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम जरूरी थे। पाबंदियों के बावजूद शनिवार को फ्रांस के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। फ्रांस24 के मुताबिक, ल्योन में पुलिस ने करीब 150 लोगों के एक ग्रुप को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी, जो एक ऐसे इलाके में इकट्ठा हुए थे जहां प्रदर्शनों पर बैन था।

यूनिवर्सिटी बिल्डिंग और एक पुलिस स्टेशन के पास सड़क ब्लॉक करने की कोशिश करने के बाद अधिकारी वहां पहुंचे। शहर में हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां और दंगा पुलिस भी तैनात की गई थी। ऑर्लियंस में, हजारों लोगों ने मरीन ले पेन की लीडरशिप वाली दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के खिलाफ मार्च किया, जो शहर में अपनी कांग्रेस कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने एंटी-फासीस्ट प्लेकार्ड ले रखे थे और ले पेन और इमैनुएल मैक्रों दोनों की बुराई की। यह प्रदर्शन यूनियनों, लेफ्ट-विंग पार्टियों, स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन और एंटी-रेसिज्म ग्रुप के एक ग्रुप ने आयोजित किया था।

प्रदर्शन पिछले महीने तब शुरू हुए जब स्कूल के छात्रों ने पेरिस इलाके के स्कूलों में स्टाफ की कमी और खराब हालात के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। यह मूवमेंट बाद में दूसरे इलाकों में फैल गया और बढ़ते रहने के खर्च, सैलरी, पब्लिक सर्विस और आर्थिक असमानता को लेकर एक बड़े कैंपेन में बदल गया। छात्रों ने टीचरों की कमी, खराब मेंटेनेंस वाली स्कूल फैसिलिटी और हायर एजुकेशन तक पहुंचने में मुश्किलों को लेकर चिंता जताई है। वे यूनिवर्सिटी में और सीटें, स्टूडेंट ग्रांट बढ़ाने और सरकारी स्टूडेंट हाउसिंग में किराए पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं।

मजदूर और ट्रेड यूनियन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं, और बढ़ते खर्चों से निपटने में परिवारों की मदद के लिए ज़्यादा सैलरी और पेंशन की मांग कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी सेवाएं खराब हो रही हैं, जबकि आम परिवार रोजमर्रा के खर्चे उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।