Donald Trump on Reacted Paris Violence: फ्रांस की राजधानी पेरिस और कई अन्य शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि पेरिस जल्द ही एक मुस्लिम शहर बन जाएगा। उन्होंने इस पूरे बवाल के लिए सीधे आप्रवासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि फ्रांस को अपने बॉर्डर्स को बंद कर देने चाहिए।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से सीमाओं को और सख्त करने का आग्रह किया। ट्रंप ने वाशिंगटन में पत्रकारों से कहा, “फ्रांस में जो हो रहा है, उसका संबंध आव्रजन से है, स्कूलों से नहीं, न ही किसी और चीज से।” उन्होंने एक दिन पहले दिए अपने बयान को दोहराते हुए कहा, “यह आव्रजन का मामला है और मैंने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से कहा है कि अपनी सीमाएं बंद कर दें।”

सड़क पर भीषण हिंसा

बता दें कि फ्रांस में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध पेरिस और अन्य शहरों में प्रदर्शन हुए, जो हाल के वर्षों में फ्रांस में देखी गई सबसे भीषण सड़क हिंसा में तब्दील हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए उनसे कहा, “बहुत समय पहले, आप फ्रांस में एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आप दुनिया भर से सभी को आने दे रहे हैं। पूरी दुनिया आ रही थी।”

मुस्लिम शहर बन जाएगा पेरिस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “पेरिस बहुत जल्द एक मुस्लिम शहर बनने जा रहा है।” उन्होंने कहा, “अगर यूरोप अपनी सीमाएं बंद नहीं करता और अपराधियों को, जैसे कि विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को, बाहर नहीं निकालता, तो यूरोप का अंत हो जाएगा।”

बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध आप्रवासन से निपटने को अमेरिका के 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना कोर एजेंडा बनाया था। उन्होंने वादा किया था कि वो अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई करेंगे।

सड़क पर उतर आए 5 लाख से ज्यादा लोग

अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि फ्रांस के कई शहरों में हुए दंगों की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, शनिवार को करीब 5,50,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया है कि हिंसा से प्रभावित रहे इन प्रदर्शनों के दौरान कुल 2,397 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 997 पुलिस अधिकारी और जवान घायल हुए, जिनमें से सात गंभीर रूप से घायल हैं।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ ‘काम खत्म’ करने की धमकी दी थी। इसके जवाब में अरागची ने कहा कि पिछली बार जब ऐसा टकराव हुआ था, तो ईरान और भी मजबूत होकर उभरा था। पढ़िए पूरी खबर…