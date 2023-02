Pakistan Mosque Blast: पेशावर मस्जिद ब्लास्ट में आई बड़ी जानकारी- पुलिस की वर्दी में मास्क पहनकर आया था हमलावर

Pakistan: पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि हमलावर अकेले नहीं था बल्कि घटना को अंजाम देने के वक्त उसके साथ एक पूरा नेटवर्क उसकी मदद कर रहा था।

blast: तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (Source- Indian Express)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram