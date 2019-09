पाकिस्तानी राजनेता और नौकरशाह गाहे-बगाहे अपने देश के लिए शर्मिंदगी की वजह बनते रहते हैं। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थाई प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने भी एक बड़ी चूक की है। उन्होंने ट्विटर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को ‘विदेश मंत्री’ लिख दिया। लोधी ने ट्वीट किया, “प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज सुबह ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की।”

उन्होंने ट्वीट के साथ दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक की एक तस्वीर भी शेयर किया। हालांकि, इस ट्वीट पर उनका इतना ज्यादा मजाक उड़ा कि उन्हें घंटे भर में ही इसे डिलीट करना पड़ा। लोधी ने ट्वीट हटाते हुए कहा, “पिछले ट्वीट में लिखने में हुई गलती के लिए माफी।” हालांकि, इसके बाद वह टि्वटर यूजर्स के निशाने पर आ गईं। और तो और पाकिस्तानी यूजर्स ने भी उनको खरी खोटी सुनाई।

Believe it or not but #Pakistan's permanent representative to UN does not know that Boris Johnson is actually the Prime Minister of UK. Not surprised that she is the same person who cut a sorry figure when she showed pictures of Gaza as those from #Kashmir. pic.twitter.com/w9yiT8IWd4

— Snehesh Alex Philip (@sneheshphilip) September 23, 2019