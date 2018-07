पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बर्बरता का मामला सामने आया है। यहां मुल्क के पहले सिख पुलिस अधिकारी को ही उसके घर से निकाल दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लाहौर के डेरा चेहल स्थित अपने घर में रह रहे सिख पुलिस अधिकारी गुलाब सिंह को पुलिसकर्मियों संग पहुंचे सरकारी बाबुओं ने परिवार सहित घर से निकाल दिया। गुलाब सिंह के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें वह कह रहे हैं कि ना सिर्फ उन्हें घर से निकाला गया बल्कि उनके धर्म का भी अपमान किया गया। जबरन उनकी पगड़ी खोल दी गई। उनके बाल भी बिखेर दिए गए। उन्होंने कहा कि यह बहुत निराशाजनक है कि पाकिस्तान में सिखों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इससे पूरा सिख समाज आहत हुआ है। उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है।

बता दें कि एक अन्य वीडियो में दर्जनों पुलिसकर्मी गुलाब के आवास के बाहर खड़े हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। गुलाब सिंह इसकी वजह भी पूछते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया जाता है। आखिर में गुलाब सिंह यह कहकर दस मिनट का समय मांगते हैं कि वह साल 1947 से इस घर में रह रहे हैं अब जहां से उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है। मगर उन्हें दस मिनट का समय भी नहीं दिया गया। गुलाब सिंह का दावा है कि उन्हें घर से बेदखल करने के लिए पूर्व में कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। घर से क्यों निकाला जा रहा है, इसकी भी कोई वजह नहीं बताई।

बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति पाकिस्तान का रवैया हमेशा निराशाजनक रहा है। हाल के दिनों में इस समुदाय के प्रति अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसक घटनाओं के मामलो में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले दिनों खुफिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की आईएसआई सिख युवाओं को निशाना बना रही है।

#WATCH: Pakistan’s first Sikh police officer Gulab Singh was forcibly evicted from his house in Lahore’s Dera Chahal. Pleads to the police, ‘at least give us 10 minutes we are staying here since 1947. pic.twitter.com/wszl99bNJr — ANI (@ANI) July 10, 2018

#WATCH: Pakistan’s first Sikh police officer Gulab Singh was forcibly evicted from his house in Lahore’s Dera Chahal, says ‘my turban was forced open & hair was untied. This is how Sikhs are treated in Pakistan.’ pic.twitter.com/dIxqxb8K8M — ANI (@ANI) July 10, 2018

WATCH: #Pakistan’s first #Sikh police officer Gulab Singh was forcibly evicted from his house in Lahore’s Dera Chahal, says, ‘my faith was disrespected, If they wanted me to evict the house then they could have simply sent me a notice’ pic.twitter.com/OWH7Rmjn5z — ANI (@ANI) July 10, 2018

