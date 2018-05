लेखिका का तंज- जिंदगी में गन छुई नहीं फिर भी आतंकी क्योंकि मैं मुस्लिम, ये बच्चा नहीं क्योंकि यह गोरा

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चार साल का अमेरिकी बच्चा कुशलता से रायफल लोड करता हुआ दिख रहा है। वीडियो हथियारों की किसी प्रदर्शनी या फिर हथियारों की दुकान का लग रहा है। इस वी​डियो में बच्चे के पास खड़ी महिला उसे पहले रायफल लोड करने के लिए कहती है। बच्चा पलक झपकते ही रायफल लोड करके फायर कर देता है।

इसके बाद महिला उसे मैगजीन निकालने के लिए कहती है। बच्चा पलक झपकते ही मैगजीन खींचकर दोबारा लोड कर देता है। इसके बाद महिला बच्चे से बर्स्ट फायर मोड में फायर के लिए कहती है। बच्चा सेकेंड भर में लॉक मोड चेंज करके बोल्ट एक्शन रायफल से फायर कर देता है। हालांकि फायर के वक्त रायफल में कारतूस नहीं थे। इस वीडियो को अमेरिका के बोस्टन शहर के रहने वाले पादरी ब्रोडरिक ग्रीर ने​ ट्विटर पर शेयर किया है।

I’m 21 and Muslim. I’ve never even come close to seeing a gun in person. I’ve never touched a gun, far away understand any of the technical elements this 4 year old boy has mastered. But I’m the terrorist because I’m Muslim. And this boy is adorable because he’s white. https://t.co/LLPF5IPauo

— Hana Malik (@withintheraw) May 7, 2018