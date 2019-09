मुस्लिमों पर चीन के जुल्म पर बगलें झांकने लगते हैं मुसलमानों के ‘हिमायती’ इमरान, देखें VIDEO

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त होने के बाद पाकिस्तान और इसके प्रधानमंत्री इमरान खान खासे परेशान है। पाकिस्तानी नागरिकों ने पिछले दिनों विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों के बाहर खूब नारेबाजी की है। खुद पीएम ने इमरान ने कश्मीर में भारत के कदम की तीखी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार कश्मीरी लोगों का दमन कर रही है। हालांकि केंद्र ने उनके बयान का सख्ती से खंडन किया।

उल्लेखनीय है कि अपने कई बयानों में इमरान खान कह चुके हैं कि वह कश्मीर के अलावा दुनियाभर में मुस्लिम पीड़ितो की आवाज उठाते हैं। हालांकि पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार नायला इनायत ने उनके इस दावे पर सवाल उठाए हैं। पत्रकार ने एक वीडियो के जरिए दावा किया कि जब चीन में उइगर मुस्लिमों के दमन पर बात आती है तब इमरान बगलें झांकने लगते हैं। पत्रकार ने एक के बाद एक ट्वीट में लिखा कि इमरान कश्मीर और भारत के बारे में बात करते हैं। हालांकि हास्यास्पद है जैसे ही इमरान खान से चीन में उइगर मुस्लिमों के बारे में पूछा जाता है। उन्हें याद आता है कि उनकी प्राथमिकता में पहले पाकिस्तानी नागरिक हैं। पाखंड है यह।

अलजजीरा न्यूज चैनल का एक वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा, ‘चीन में जब उइगर मुस्लिमों के बर्ताव के बारे में पूछा गया तो पीएम इमरान खान ने कहा- स्पष्ट रूप से, हम अपनी कई आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस समस्या के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं।

नायला इनायत ने इमरान खान का एक साक्षात्कार भी शेयर किया है। इसमें उन्होंने उइगर मुस्लिमों के सवाल पर कहा, ‘मुझे उइगर मुस्लिमों के बारे में सही जानकारी नहीं है। मुझे नहीं मालूम की वहां पर अभी मौजूदा हालत क्या हैं।’

उन्होंने आगे कहा कि ‘मैंने आपको सच बताया है, मुझे चीन में मुस्लिमों के हालात पर जानकारी नहीं है। पाकिस्तान मौजूदा समय में…जब से हम मुल्क की सत्ता पर आए हैं, तब से मैंने महज पांच दिन की छुट्टी ली है। नई सरकार आई…हम पहली बार सस्ता में आए। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन्हें सुलझाना था। इसलिए सच बताऊं तो मुझे इसकी (चीन में उगर मुस्लिम) पूरी जानकारी नहीं है।’

पीएम इमरान ने आगे कहा, ‘लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चाईनीज हमारे लिए मददगार रहे हैं। चीन की संस्कृति में काम करने का अपना तरीका है।’ इस दौरान पत्रकार ने उन्हें बीच में रोकते हुए पूछा कि क्या वो चीन की आलोचना करेंगे? पीएम इमरान ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो चाईना के साथ अलग तरह से डील करेंगे। पीएम ने कहा कि वो इसके बारे में बात करेंगे। मगर सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बात नहीं करेंगे।

When asked about China’s treatment of Uyghur Muslims, primer minister of Pakistan says, “frankly, we’ve been facing so many of our internal problems that I don’t know much about this problem.” pic.twitter.com/wLkfYZkq1Z

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 14, 2019