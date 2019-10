पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दफ्तर में एक महिला टिकटॉक स्टार का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो से एक बार फिर पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। टिकटॉक स्टार का नाम हरीम शाह है। हरीम ने फॉरेन मिनिस्टरी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में घुसकर वीडियो बनाया है।

हरीम के सोशल मीडिया वीडियो एप टिकटॉक पर मिलियन से ज्यादा फैन्स हैं। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि वह पीएम सेक्रेटेरिएट में थीं लेकिन बात में सरकार की तरफ से साफ किया गया कि वह फॉरेन मिनिस्टरी ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में इस वीडियो को शूट कर रही थीं।

यहां देखें LIVE नतीजे – हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 | महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम 2019

इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान की फजीहत इसलिए हो रही है क्योंकि इस दफ्तर में हाई सिक्योरिटी है। वीडियो में वह एक कुर्सी पर बैठते हुए देखी जा सकती हैं जो कि विदेश मंत्री की है। वीडियो में पंजाबी और हिंदी गाना बैकग्राउंड में बज रहा है। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले पर जांच शुरू कर दी गई है।

वहीं टिकटॉक स्टार ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ‘मैंने इजाजत लेकर ही दफ्तर का दौरा किया। अगर यह नियमों के खिलाफ होता तो वह मुझे वीडियो बनाने से मना कर देते। यही नहीं मैं इससे पहले नेशनल असेंबली में भी गई हूं। मैंने एक पास के जरिए वहां पर एंट्री ली थी और मुझे कभी किसी सुरक्षाकर्मी ने नहीं रोका।’

Hareem Shah the tiktoker is in PM Office, how did that happen? pic.twitter.com/OCLFrk1aiL

— Adeel Raja (@adeelraja) October 22, 2019