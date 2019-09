बीते मंगलवार को लंदन में स्थित भारतीय दूतावास के बाहर पाकिस्तानी मूल के लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तानी मूल के लोगों ने भारतीय एंबेसी पर पत्थर, टमाटर और अंडे भी फेंके। पत्थर फेंके जाने से एंबेसी की कई खिड़कियां टूट गई। पुलिस ने किसी तरह इस विरोध प्रदर्शन को काबू किया। अब एक महिला ने उस घटना को लेकर गुरुवार को एक ट्वीट किया है, जो कि खासा वायरल हो रहा है।

दरअसल केटी हॉपकिंस नामक एक महिला द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें उक्त महिला ने पाकिस्तानी मूल के लोगों द्वारा भारतीय एंबेसी पर किए गए हमले के बाद अभी तक वहां सफाई ना होने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। महिला ने भारतीय एंबेसी का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें एंबेसी के बाहर अंडे फेंके जाने के दाग, अंडे-टमाटर के छिलके आदि दिखाई दे रहे हैं।

महिला वीडियो में कहती सुनाई दे रही है कि यह लंदन स्थित भारतीय एंबेसी है, जो कि हमारा एक पुराना और अच्छा सहयोगी रहा है, वहां पर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और अंडे फेंके। महिला ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी मूल के प्रदर्शनकारियों द्वारा यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाए जाने के विरोध में किया गया।

The Indian Embassy in London – one of our greatest allies – is a filthy mess of eggs and vandalised windows at the hands of Pakistani protesters in the U.K.

Is the Muslim Mayor of London enabling this behaviour?

Why has this not been cleaned up?

Deeply shaming for Britain pic.twitter.com/GrH1bRwjdH

