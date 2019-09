Google shows Pakistani PM Imran Khan Picture on searching ‘Bhikhari’ on it’s Search Engine News & Full Details in Hindi: जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भारत से बुरी तरह बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिकी इंटरनेट सर्च इंजन गूगल पर अब भी भिखारी (Bhikhari) कीवर्ड सर्च करने पर नजर आ रहे हैं। दरअसल, अंग्रेजी और हिंदी में भिखारी लिखने पर गूगल के सर्च पेज पर सबसे ऊपर खान के फोटो और वीडियो के साथ इस मसले से जुड़े लेख और बाकी सामग्री भी खुल रही है। यही वजह है कि गूगल से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर पाकिस्तान और वहां के वजीर-ए-आजम (पीएम) का जमकर मजाक उड़ रहा है बल्कि बुरी तरह फजीहत भी हो रही है।

हालांकि, इस पर पाकिस्तान की ओर से कुछ वक्त पहले कड़ा रुख अपनाया गया है। वहां से पंजाब प्रांत स्थित विधानसभा में मसले को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें अमेरिकी सर्च इंजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को समन भेजकर इस बारे में पूछताछ की बात कही गई है।

दरअसल, पाकिस्तान के पिछले कुछ समय से माली हालात ठीक नहीं है। आर्थिक संकट का सामना करने के लिए पड़ोसी मुल्क इधर-उधर से कर्ज पाने के प्रयासों में है। इसी चक्कर में कुछ दिन पहले पाक पीएम ने विभिन्न देशों के दौरे भी किए थे और उसे भी लेकर सोशल मीडिया पर आलोचकों ने उनका मजाक बनाया था। देखें कैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर खान के मजे लिएः

पहले भी हो चुकी है किरकिरीः

…जब PAK की वजह से ही इमरान हुए थे बेइज्जतः 2018 में इमरान खान चीन गए थे। बीजिंग में वह भाषण दे रहे थे, तभी Pakistan Television Corporation (पीटीवी) ने प्रसारण के दौरान भारी चूक कर दी थी। दरअसल, पीएम के भाषण के वक्त लोकेशन (जगह) के नाम पर बीजिंग के बजाय बेगिंग (Begging) लिखा गया था। बेंगिंग का अर्थ भीख मांगना है और पूरे मसले पर पाकिस्तान और खान शर्मसार हुए थे। बाद में पाक को इस पर माफी मांगनी पड़ी थी।

विपक्षियों ने ही लगाया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ‘हाथ फैलाने’ का आरोपः पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष और विपक्षी दल के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने देश की पस्त इकनॉमी के बीच विदेशी मंच पर इमरान द्वारा ‘भीख’ मांगने का आरोप लगाया था। हालांकि, पीएम की ओर से स्पष्ट किया गया था, “मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए और न ही अपने देश के किसी व्यक्ति को ऐसा कभी करने दिया।”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App