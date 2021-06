जब जंग का मैदान बन गई पाकिस्तानी संसद, नेता देने लगे गंदी गालियां, मारपीट

पाकिस्तान की संसद से मंगलवार को चौंकाने वाले नजारे सामने आए। यहां सत्तापक्ष और विपक्षी पार्टियों के सांसद ही आपस में उलझ गए और एक-दूसरे के साथ गाली-गलौज करने के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इस दौरान सांसद ने आधिकारिक बजट के दस्तावेज एक दूसरे पर फेंके। इस झगड़े में एक महिला सदस्य घायल हो गईं। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में, वित्त मंत्री शौकत तारिन द्वारा शुक्रवार को पेश किये गए बजट 2021-22 पर चर्चा होनी थी।

शहबाज शरीफ के भाषण की कोशिशों पर सत्तापक्ष ने मचाया शोर: नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ ने बजट पर चर्चा की शुरुआत के लिये पारंपरिक भाषण देने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सदन जंग के मैदान में तब्दील हो गया और कुछ सांसद आमने-सामने आ गए और तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई। अंत में बजट के दस्तावेज एक दूसरे पर फेंके गए।

This is the reality of the ‘Naya Pakistan’ Imran Khan has created. This is a reflection of his fascist mindset. He will leave no stone unturned to paralyse parliament and weaken democracy. Throwing budget books at the opposition. This is Imran Khan’s ‘Riyaasat-e-Madina’. https://t.co/FaOtgaIR7Z pic.twitter.com/wQbJ895OA1

