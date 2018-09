सेना के खिलाफ खबर लिखकर मुश्किल में यह पत्रकार, राजद्रोह में होने वाला है अरेस्ट

पाकिस्तान की एक अदालत ने वहां के वरिष्ठ पत्रकार सिरिल अलमिदा की गिरफ्तारी के आदेश दिये हैं। सिरिल अलमिदा पर संवेदनशील सूचनाओं को लीक करने का आरोप है। सिरिल के एक लेख पर पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान काफी गुस्से में था। सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट ने सिरिल के खिलाफ एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। सिरिल अलमिदा पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार अंग्रेजी अखबार द डॉन के रिपोर्टर हैं। अदालत ने सिरिल का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालने को कहा है। इसका मतलब ये है कि वे देश छोड़कर नहीं डा सकते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग को इस केस में याचिका दायर करने वाले शख्स अज़हर सिद्दीकी ने बताया कि अदालत में हाजिर नहीं होने पर सिरिल का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया।

Spoke to the lawyer, there is a warrant, am back on the ECL and will have to appear before the court on Oct 8… how’s your Monday been?

— cyril almeida (@cyalm) September 24, 2018