पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब एक बार फिर अपनी पीटीसी (पीस टू कैमरा) वीडियो के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार भी चांद नवाब का वीडियो जो लोग देख रहे हैं वे शेयर किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। वीडियो में चांद नवाब का अंदाज-ए-बयां लोगों के लिए हंसी की डोज साबित हो रहा है और वे पेट पकड़कर लोटपोट होने को मजबूर हो रहे हैं। इस बार के वायरल वीडियो में चांद नवाब एक पान की दुकान से रिपोर्टिंग करते दिख रहे हैं। इस दौरान वह अपनी बात को एकबार में नहीं कह पा रहे हैं। करीब डेढ़ मिनट के वीडियो में चांद नवाब का अंदाज और पान दुकान पर तैनात कर्मियों की भावभंगिमाएं देखने वालों का दिन बना रही हैं। बता दें कि कुछ वर्षों पहले चांद नवाब का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह ईद के मौके पर ट्रेन से घर जाने वाले यात्रियों के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे। वह वीडियो इस कदर वायरल हुआ था कि डायरेक्‍टर कबीर खान ने ‘बजरंगी भाईजान’ फिल्म में चांद नवाब का किरदार डाल दिया था। फिल्म में यह किरदार मंझे हुए कलाकार नवाजुद्दीन ने निभाया था।

चांद नवाब का नया वीडियो न सिर्फ सोशल मीडिया, बल्कि कई बड़े समाचार चैनलों पर खूब दिखाया जा रहा है। ट्विटर पर एक यूजर ने चांद नवाब की तारीफ में लिखा, ”हे ऊपरवाले इस शख्स को लंबी उम्र देना। इसके इसी फन से लोग कुछ देर तक अपने गमों को भूल जाते हैं और चेहरे पे कुछ पल के लिए ही सही, एक हंसी फूट पड़ती है। भगवान राम इनको सलामत रखें।”

