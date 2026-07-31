पाकिस्तान के कराची में गुरुवार शाम को ज़ुबैर बलोच को गोली मार दी गई। ज़ुबैर बलोच पाकिस्तानी गैंगस्टर उज़ैर बलोच का भाई है। उजैर ‘पीपल्स अमन कमेटी’ का प्रमुख था, जिसपर अब बैन लग चुका है। जुबैर बलोच की हालत गंभीर है। पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ के मुताबिक जुबैर के सीने और पेट में गोली लगी और उसे शहर के सिविल अस्पताल ले जाया गया। गोलीबारी में दो राहगीर भी घायल हो गए।

‘डॉन’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और एक दुकानदार के जवाबी हमले के बाद वे भाग गए। सीनियर पुलिस अधिकारी सैयद असद रजा ने बताया कि घटना के समय जुबैर बलोच अपने घर के बाहर था।

2026 में रिलीज़ हुई भारतीय स्पाई-थ्रिलर फ़िल्म ‘धुरंधर’ में भारतीय एक्टर दानिश पंडोर ने उज़ैर बलोच का किरदार निभाया था। खबरों के मुताबिक ज़ुबैर बलोच को 2012 में गिरफ़्तार किया गया था और पिछले साल जनवरी में उसे रिहा कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस इस घटना की कई पहलुओं से जांच कर रही है, जिसमें गैंग की आपसी रंजिश और निजी दुश्मनी शामिल है।

ल्यारी के एक सोशल एक्टिविस्ट ने ‘डॉन’ को बताया कि ज़ुबैर बलोच कुछ महीने पहले एक ‘पॉलिटिकल पार्टी’ में शामिल हुआ था और उसने इलाके में पीपल्स अमन कमेटी पार्टी के झंडे भी लगाए थे। एक्टिविस्ट ने यह भी कहा कि ऐसी अफवाहें हैं कि ‘कराची ऑपरेशन’ के बाद दुबई और ईरान भाग गए कुछ गैंगस्टर अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद वापस आ गए हैं। खबरों के मुताबिक इलाके के लोग गैंग वॉर के फिर से शुरू होने की आशंका से परेशान हैं।