पाकिस्तान में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बलूचिस्तान यूनिटी कमेटी (बीवाईसी) की नेता महरंग बलोच को साल 2024 में एक रैली में एक अर्धसैनिक सैनिक की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

महरंग बलोच को साथी कार्यकर्ता सिबगतुल्लाह बलोच के साथ हत्या और आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराया गया था। साल 2024 में पाकिस्तान के ग्वादर में हुई एक रैली के दौरान एक सिक्योरिटी अफसर की मौत के मामले में महरंग और ‘बलूच यकजेहती कमेटी’ के नेता सिबगतुल्लाह शाह को सजा सुनाई गई है। अभियोजकों ने दोनों पर अर्धसैनिक सिपाही शब्बीर अहमद पर जानलेवा हमला करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया।

महरंग पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप

एक सुरक्षा अधिकारी ने ग्वादर बंदरगाह शहर में हुए विरोध प्रदर्शन में महरंग पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था जिसके चलते 30-40 लोगों ने लाठियों और पत्थरों से उनके सैनिकों के एक वाहन पर हमला किया था। अधिकारी ने दावा किया कि शब्बीर अहमद अन्य लोगों से अलग हो गया था और उसे पीट-पीटकर मार डाला गया। क्वेटा की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने कहा कि महरंग और सिबगतुल्लाह बलूच एकता समिति की अवैध सभा में सक्रिय थे और अधिकारी की हत्या में शामिल थे। अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अहमद के वारिसों को 2,00,000 पाकिस्तानी रुपये (543 पाउंड; 719 डॉलर) का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

महरंग बलोच को ‘बलूचिस्तान की शेरनी’ भी कहा जाता

महरंग के दो सहयोगियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस फैसले की मानवाधिकार समूहों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष ने कड़ी निंदा की है और इसे लोकतांत्रिक आजादी पर सीधा हमला बताया है। महरंग बलोच को पाकिस्तान में ‘बलूचिस्तान की शेरनी’ भी कहा जाता है।

डॉ महरंग बलोच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेहद सक्रिय मानवाधिकार कार्यकर्ता मानी जाती हैं। वह पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई के लिए जानी जाती हैं। वह पेशे से डॉक्टर हैं लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ मुखर रही है। महरंग बलोच ने अपने प्रांत में लोगों को जबरन गायब करने के फैसले के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। उन्होंने इसके लिए बलूचिस्तान में अहिंसक आंदोलन चलाया है।

महरंग बलोच के पिता की हत्या कर दी गई थी

डॉ महरंग बलोच का संघर्ष लंबा रहा है। साल 2009 में उनके पिता के अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त महरंग बलोच की उम्र 16 साल थी। इसके बाद 2016 में उनके भाई नासिर बलोच को भी अगवा कर लिया गया था जिसके बाद महरंग बलोच पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। साल 2023 के अंत में उन्होंने लापता परिवार के सदस्यों के लिए न्याय की मांग करने के लिए राजधानी इस्लामाबाद तक 1,000 मील की पदयात्रा में सैकड़ों महिलाओं का नेतृत्व किया। उनका संगठन बीवाईसी बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और गैर-न्यायिक हत्याओं के खिलाफ अभियान चलाता है। महरंग बलोच को बीबीसी की BBC’s 100 Women of 2024 की लिस्ट में शामिल किया गया था।

महरंग बलोच और उनके दो सहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद बलूचिस्तान में इस फैसले का कड़ा विरोध देखा जा रहा है। 24 जून को ‘बलूच यूनिटी कमेटी’ ने पूरे प्रांत में शटर डाउन की घोषणा की है। संगठन ने व्यापारियों, छात्रों, ट्रांसपोर्टरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से एकजुटता दिखाने की अपील की है।

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