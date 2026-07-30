पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित हंगू जिले में बुधवार को एक पुलिस चौकी पर हुए बड़े आतंकी हमले में कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 28 अन्य घायल हो गए। यह इस सप्ताह पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर हुआ दूसरा बड़ा हमला है।

क्वाडकॉप्टर से किया गया हमला

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकवादियों ने पहले विस्फोटकों से लैस क्वाडकॉप्टर (ड्रोन) के जरिए पुलिस चौकी को निशाना बनाया। इसके बाद भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने चौकी पर धावा बोल दिया। पुलिस के अनुसार, कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 15 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का आरोप

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह अपनी सीमा के भीतर आतंकवादी ठिकानों को पनाह दे रहा है और उन्हें पाकिस्तान में हमले करने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। हालांकि, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की आंतरिक समस्या है।

11 पुलिसकर्मियों की मौत, डीएसपी भी शहीद

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (डीएसपी) दियार खान भी शामिल हैं। वह अतिरिक्त पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, हमले में घायल 28 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ड्रोन के जरिए बढ़ रहे आतंकी हमले

रॉयटर्स के अनुसार, हाल के महीनों में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा से लगे इलाकों में सक्रिय आतंकी संगठन पुलिस चौकियों को निशाना बनाने के लिए आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से लैस क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, इस ताजा हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है।

कुछ दिन पहले भी हुआ था बड़ा हमला

हंगू का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के टैंक जिले में एक आत्मघाती विस्फोट में 15 लोगों, जिनमें 12 पाकिस्तानी सैनिक शामिल थे, की मौत हो गई थी। रॉयटर्स के मुताबिक, उस हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ली थी।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने की निंदा

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हंगू में पुलिस चौकी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। पीटीआई के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, “पुलिस ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहकर काम किया है।” उन्होंने देश से आतंकवाद को ‘हर रूप में’ खत्म करने के सरकार के पक्के इरादे को भी दोहराया।

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पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने PoK के रावलकोट इलाके में हुई हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन बताते हुए कहा कि यह लोग भी भारत की तरह हमारे दुश्मन हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।