पाकिस्तान इस समय खुद को अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म कराने वाला मुख्य मध्यस्थ बनाने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और हालात पर चर्चा की।बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बातचीत के लिए इस्लामाबाद को एक संभावित जगह के रूप में पेश किया है, जहां इस हफ्ते ही ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और ईरान के प्रतिनिधि आमने-सामने आ सकते हैं।

इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से भी बातचीत की। पाकिस्तान का कहना है कि वह शांति स्थापित करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान अकेला नहीं है। तुर्की और मिस्र भी उसके साथ मिलकर पर्दे के पीछे कूटनीति (बैक-चैनल डिप्लोमेसी) कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच की दूरी कम की जा सके। इस कोशिश में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी जुड़े हुए हैं। इन देशों के बीच तालमेल को एक मजबूत कूटनीतिक रास्ता माना जा रहा है, जो हालात को और बिगड़ने से रोक सकता है।

इसी दौरान एक अहम घटनाक्रम भी सामने आया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के साथ “बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत” के बाद उसके बिजली संयंत्रों को नष्ट करने की अपनी धमकी फिलहाल टाल दी है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने इन बातचीत की ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों पर मीडिया के जरिए बातचीत नहीं की जाती।

तुर्की, जो युद्ध से पहले भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, अब भी सक्रिय है। वह ईरान और अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क में है, ताकि कम से कम कुछ समय के लिए युद्धविराम हो सके और आगे बातचीत का रास्ता खुल सके।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोमवार को तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से बातचीत की। वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलात्ती ने भी ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका के दूत विटकॉफ और कतर के विदेश मंत्री से संपर्क किया।

ईरान ने कहा – उसके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है

हालांकि, ईरान ने साफ किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद उसने अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ दोस्त देशों के जरिए अमेरिका की ओर से बातचीत के संदेश जरूर मिले हैं, जिनका जवाब दिया गया है। लेकिन ईरान अपने रुख पर कायम है और उसकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, चाहे वह होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा हो या युद्ध खत्म करने की शर्तें।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें ट्रंप के दामाद और दूत जेरेड कुशनर भी शामिल बताए गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से कई बार बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान शांति के लिए सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा।

पिछले हफ्ते रियाद में हुई एक बैठक में इशाक डार ने अरब देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है, हालांकि उन्होंने ज्यादा विवरण नहीं दिया। पाकिस्तान की खास बात यह है कि वहां अमेरिका का कोई सैन्य अड्डा नहीं है और ईरान ने भी उसे अपने हमलों का निशाना नहीं बनाया है। इसी वजह से पाकिस्तान को एक तटस्थ देश माना जा रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच भरोसे के साथ बात करा सकता है।

इसके अलावा, पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया मुस्लिम आबादी रहती है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने ईरानी नववर्ष के मौके पर अपने संदेश में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए वहां के लोगों के प्रति विशेष भावना भी जताई थी।

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