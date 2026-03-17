Pakistan-Afghanistan Conflict News: पाकिस्तान ने सोमवार रात एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा घायल हैं। तालिबान ने इसका बदला लेने की कसम खाई है।

तालिबान के प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिद ने स्थानीय मीडिया से कहा कि पाकिस्तानी सेना ने नागरिकों में दहशत और आतंक फैलाने के लिए अस्पतालों, स्कूलों और मदरसों को निशाना बनाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अफगान राजधानी में एक नशामुक्ति केंद्र पर हमला हुआ। इसकी वजह से इलाज करा रहे मरीजों की मौत हो गई। मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब कोई कूटनीति या बातचीत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी।

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पाकिस्तान को उसकी भाषा में दिया जाएगा जवाब- तालिबानी प्रवक्ता

तालिबान एक अन्य प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने पड़ोसी देश को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। शाही ने एनडीटीवी को बताया, “मृतकों के परिवार वाले रोते हुए अस्पताल आए और अपने परिजनों के बारे में पूछ रहे थे।” उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के साथ किसी भी तरह की सीक्रेट बातचीत से भी इनकार किया। शाही ने कहा, “फिलहाल, कोई सीक्रेट वार्ता नहीं चल रही है। उन्होंने सैन्य रास्ता चुना है, जबकि हम हमेशा से मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। उन्होंने पहले अफगानिस्तान पर हमला करने का विकल्प चुना। इसलिए, मुझे लगता है कि इसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा।”

जेट से गिराए बम- सिक्योरिटी गार्ड

अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने बताया कि 2000 बेड वाले हॉस्पिटल का पूरा ढांचा तबाह हो गया है। अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात 31 साल के ओमिद स्टैनिकजई ने एएफपी समाचार एजेंसी को बताया कि हमले से पहले उन्होंने आसमान में जेट विमानों की आवाज सुनाई दी थी। उन्होंने कहा, “हमारे चारों ओर सैन्य यूनिट थीं। जब इन सैन्य यूनिट ने जेट पर गोलीबारी की, तो जेट ने बम गिराए और आग लग गई।” उन्होंने आगे कहा कि मरने वाले और घायल होने वाले सभी लोग नागरिक थे। अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के अनुसार, यह देश के इतिहास का सबसे घातक बम धमाका है। इससे पहले 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में 169 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध इस स्थिति तक कैसे पहुंचा?

फरवरी के आखिर में लड़ाई तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने भी सीमा पार हमले कर दिए। काबुल (अफगान सरकार) का कहना है कि पाकिस्तान के हमलों में आम लोग मारे गए थे। इन झड़पों की वजह से अक्टूबर में कतर की मदद से हुआ युद्धविराम भी टूट गया।

इस लड़ाई की वजह सिर्फ हाल की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पुरानी दुश्मनी भी है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान कुछ बलूच अलगाववादी समूहों को अपने यहां छिपने की जगह देता है। ये समूह अक्सर पाकिस्तान के सैनिकों और आम लोगों पर हमले करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान इन आरोपों को बार-बार नकारता रहा है। स्थिति तब और खराब हो गई जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ड्रोन भेजकर रेड लाइन क्रॉस कर दी है। आखिर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर की घोषणा कर दी।