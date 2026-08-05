पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया कर्मियों पर नई रोक लगाई है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय न्यूज संस्थानों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को रिपोर्टिंग असाइनमेंट के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से बाहर जाने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MoIB) की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस देश में काम कर रहे विदेशी मीडिया संस्थानों और पत्रकारों के रजिस्ट्रेशन, एक्रेडिटेशन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है।

NOC की ज़रूरत किसे?

इन नियमों के तहत पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अंदर यात्रा करते समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की ज़रूरत से छूट दी गई है। एबटाबाद और मरी की पर्सनल यात्रा के लिए वे मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी (EP) विंग के ज़रिए NOC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और तीन दिनों में अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। डॉन के मुताबिक MOIB ने कहा, “विदेश में रहने वाले, विदेशी मीडिया में योगदान देने वाले और रजिस्ट्रेशन चाहने वाले सभी पाकिस्तानी पत्रकारों को अपना एप्लीकेशन EP विंग पोर्टल के ज़रिए जमा करना होगा और साथ ही अपना केस पाकिस्तान मिशन, कॉन्सुलेट, हाई कमीशन या एम्बेसी में तैनात सबसे पास के प्रेस अटैची, काउंसलर, मिनिस्टर के ज़रिए भेजना होगा।”

इसके अलावा, गाइडलाइंस के मुताबिक पाकिस्तान में काम करने वाली सभी कंपनियों, एंटिटी, प्रोडक्शन हाउस और दूसरे संगठनों को (जो किसी भी तरह से विदेशी मीडिया को सुविधा देते हैं) मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पब्लिसिटी विंग के साथ रजिस्टर करना होगा।

क्या कहते हैं नियम?

रजिस्ट्रेशन की यह जरूरत पाकिस्तान में रहने वाले उन गैर पत्रकारों पर भी लागू होती है जो विदेशी मीडिया संगठनों को सर्विस देते हैं। नए नियम सभी अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों पर लागू होते हैं, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आउटलेट, साथ ही वेब-बेस्ड प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया संस्थान शामिल हैं। नियमों के मुताबिक, पाकिस्तान में विदेशी मीडिया को सर्विस देने वाले प्रोडक्शन हाउस, कंपनियों, फ्रीलांसर, फिक्सर और नॉन-जर्नलिस्ट को भी मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर करना होगा। इसमें साफ किया गया है कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रोफेशनल पहचान के लिए है और इससे कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिलता है।

गाइडलाइंस में कहा गया है, “EP विंग के साथ पहले से एक्रेडिटेड या रजिस्टर्ड सभी विदेशी/इंटरनेशनल मीडिया कर्मचारियों को किसी दूसरे शहर (इस्लामाबाद, लाहौर और कराची को छोड़कर) में जाने के लिए EP विंग से एक ज़रूरी NOC लेना होगा, अगर वे अपने ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए कोई न्यूज़ कंटेंट, स्टोरी, वीडियो, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या सोशल मीडिया कंटेंट बनाने जा रहे हैं।”

रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद प्रेस एक्रेडिटेशन कार्ड चाहने वाले पत्रकारों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए एक एप्लीकेशन जमा करनी होगी। गाइडलाइंस में एक्रेडिटेशन की दो कैटेगरी बताई गई हैं- परमानेंट एक्रेडिटेशन, जो हर साल जारी किया जाता है, और विज़िटिंग पत्रकारों के लिए टेम्पररी एक्रेडिटेशन, जो तीन महीने तक वैलिड होता है।

गाइडलाइंस में क्या कहा गया?

एक बार जब एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग एक्रेडिटेशन कार्ड जारी कर देगा, तो यह पत्रकारों को ऑफिशियल मीडिया इवेंट्स और सरकारी जगहों तक पहुंचने में आसान बनाएगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि पत्रकारों को मांगने पर वह कार्ड दिखाना होगा, और अगर वे अपना संस्थान या एक्रेडिटेशन कैटेगरी बदलते हैं, या जब एक्रेडिटेशन का समय खत्म हो जाता है, तो उन्हें उसे सरेंडर करना होगा। ये नए कदम पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoK) में लोकल इलेक्शन प्रोसेस के दौरान विरोध प्रदर्शनों, रुकावटों और कथित तौर पर बल प्रयोग की खबरों के बाद पाकिस्तान में मीडिया की पहुंच पर कड़ी जांच के बीच उठाए गए हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) समेत मानवाधिकारों और प्रेस फ्रीडम संस्थानों ने पत्रकारों पर कथित पाबंदियों, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, मीडिया वालों को ज़बरदस्ती गायब करने और विरोध प्रदर्शनों की विदेशी मीडिया कवरेज पर रोक को लेकर चिंता जताई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर बहुत ज़्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोपों की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है।

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