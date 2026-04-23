पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता हमेशा से खतरे में रही है। इस बीच एक रिपोर्ट आई जिसपर संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई है। एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय (खासकर हिंदू) की महिलाओं और लड़कियों को किडनैप करने और शादी के ज़रिए ज़बरदस्ती धर्म बदलने के लगातार और बड़े पैटर्न पर गंभीर चिंता जताई है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि सज़ा न मिलने की वजह से यह चलन जारी है और इसके लिए तुरंत कानूनी और संस्थागत एक्शन लेने की जरूरत है।

75 फीसदी पीड़ित महिलाएं और लड़कियां हिंदू

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 2025 में शादी के ज़रिए ज़बरदस्ती धर्म बदलने से प्रभावित लगभग 75 फीसदी महिलाएं और लड़कियां हिंदू थीं, जबकि 25 परसेंट ईसाई थीं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की गई लगभग 80 फीसदी घटनाएं सिंध प्रांत में हुईं। एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि 14 से 18 साल की नाबालिग लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट की गई पीड़ित इससे कम उम्र की थीं।

एक्सपर्ट्स ने कहा, “धर्म या विश्वास में कोई भी बदलाव सच में जबरदस्ती से मुक्त होना चाहिए और शादी पूरी और आजाद सहमति पर आधारित होनी चाहिए, जो कानूनी तौर पर तब मुमकिन नहीं है जब पीड़ित बच्ची हो।” उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से प्रभावित महिलाओं और लड़कियों को अक्सर फिजिकल और यौन शोषण, शोषण, सोशल स्टिग्मा और गंभीर ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है।

एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान से ज़बरदस्ती धर्म बदलने को खत्म करने और सभी प्रांतों और इलाकों में शादी की कम से कम उम्र 18 साल करने की कोशिशें तेज़ करने की अपील दोहराई। उन्होंने अधिकारियों से ज़बरदस्ती धर्म बदलने को एक अलग जुर्म मानने और मानव तस्करी और यौन हिंसा से जुड़े कानूनों को पूरी तरह लागू करने की भी अपील की।

दोषियों को सजा दिलाने की मांग

संयुक्त राष्ट्र एक्सपर्ट्स ने कहा कि वे इस बात से बहुत परेशान हैं कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां अक्सर पीड़ितों के परिवारों की शिकायतों को खारिज कर देती हैं, मामलों की तुरंत जांच नहीं करती हैं, या पीड़ितों की उम्र का ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाती हैं। उन्होंने सभी आरोपों की तुरंत बिना किसी भेदभाव के और असरदार जांच करने की अपील की और दोषियों को सज़ा दिलाने की मांग की।

एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान से पीड़ितों के लिए पूरी मदद देने की भी अपील की, जिसमें सुरक्षित पनाहगाह, कानूनी मदद, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बचे हुए के लिए बच्चों पर ध्यान देने वाली और जेंडर के हिसाब से सुरक्षा जरूरी हैं।

(यह भी पढ़ें- ईरान-अमेरिका वार्ता: इस्लामाबाद में दूसरे दौर में देरी क्यों?)

अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिया है कि वे पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता के दूसरे दौर में शामिल हो सकते हैं। दोनों देश सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को कड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर