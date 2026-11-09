पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में पाकिस्तानी टीवी एंकर राबिया एहसान रविवार को उनके घर में हत्या कर दी गई है। पुलिस ने उनके पति एहसान ताहिर को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा कि राबिया एहसान की मौत गोली लगने से हुई है। पुलिस ने पति के पास से बरामद हथियार को भी कब्जे में ले लिया है।

एफआईआर के मुताबिक, 41 वर्षीय राबिया एहसान को शाम तीन बजे उनके बेडरूम में गोली मारी गई। उनकी मां और बहन भी उनके साथ रहती थीं, जो घटना के समय लॉन में थीं।

गले के नीचे लगी गोली

गोली चलने की आवाज सुनकर, एहसान की बहन अलविना दौड़कर बेडरूम में गई और देखा कि रबिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है, जबकि उसका पति हाथ में पिस्तौल लिए हुए था।

घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने शव का परीक्षण किया। पुलिस के मुताबिक, राबिया के गले के नीचे एक गोली का घाव और पीठ के दाहिनी ओर एक और घाव पाया गया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी (PFSA) ने हत्या में इस्तेमाल .30 बोर पिस्टल और गोली बरामद कर लिया है।

🚨 The FIR for the murder of anchor Rabia Ahsan has been registered on the complaint of her brother; Section 302 (murder) has been invoked in the FIR. pic.twitter.com/I8B3rsjyTq — Wajiha Tamseel Mirza (@WajihaTamseel) November 8, 2026

पिस्टल का लाइसेंस भी नहीं दिख सके एहसान ताहिर

पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक, राबिया के घर में काम करने वाले नौकर ने पुलिस को बताया कि एहसान ताहिर ने कहा कि उनसे गलती से गोली चल गई है। पूछताछ के दौरान, एहसान ताहिर पिस्टल के लिए जरूरी लाइसेंस और परमिट भी दिखाने में नाकाम रहे।

पुलिस ने राबिया के भाई की शिकायत के बाद घटना और परिस्थितियों के मद्देनजर, पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है।

इधर पति एहसान ताहिर ने दावा किया कि वह पिस्टल संभाल रहे थे तभी अचानक गोली चल गई, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पिस्टल में गोली भरी हुई है।

पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी ने जताया दुख

इधर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और फर्स्ट लेडी आसिफा भुट्टो-जरदारी ने “हत्या पर गहरा दुख” जताया और हिंसा की निंदा की। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। फर्स्ट लेडी ने हिना जावेद की हत्या का भी हवाला दिया, हिना जावेद एक कामकाजी महिला थीं, और मामले पर निराशा जताई।

उन्होंने कहा, “तीन महीने से भी कम समय पहले हिना जावेद की हत्या कर दी गई थी और उनके मामले की जांच का नतीजा अभी भी आना बाकी है। ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। महिलाओं को अपनी जान गंवाने के डर के बिना जीने और काम करने का माहौल मिलना चाहिए।”

दो बच्चों की मां थी टीवी एंकर

राबिया एहसान 13 और 11 साल की दो बेटियों की मां थी और वह कथित तौर पर ’92 न्यूज’ में बतौर टीवी एंकर काम करती थीं, जबकि उनके पति ‘ओवरसीज पाकिस्तानिस फाउंडेशन’ (OPF) में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच में जुटी हुई है।