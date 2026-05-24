Pakistan Train Blast News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक भीषण बम धमाके ने हड़कंप मचा दिया। क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास सैन्य कर्मियों को ले जा रही ट्रेन को निशाना बनाकर किए गए इस शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए।

खबरों के मुताबिक, ट्रेन क्वेटा के चमन पट्टाक में एक सिग्नल से गुजर रही थी तभी विस्फोटकों से भरी एक कार ने उसके एक डिब्बे को टक्कर मार दी। इसके बाद यह धमाका हुआ।

समाचार एजेंसी एएफपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे में कई सेना के जवान और उनके परिवार के सदस्य भी मारे गए। ये सभी पेशावर जा रहे थे और ईद की छुट्टी मनाने के लिए यात्रा कर रहे थे। घटना स्थल के नजदीक स्थित इमारतों की खिड़कियां और कांच के पैनल भी पूरी तरह चकनाचूर हो गए।

धमाके के बाद इमरजेंसी सर्विस और स्थानीय लोगों ने पीड़ितों को बचाने के लिए घटनास्थल पर तुरंत कार्रवाई की। उन्हें इलाज के लिए क्वेटा के स्थानीय सिविल अस्पताल, एफसी अस्पताल और सीएमएच ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया क्योंकि बचाव और जांच अभियान जारी था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मलबे से यात्रियों के शव निकाले जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

बीएलए ने ली जिम्मेदारी

बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने फिदायीन हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि हमले में विशेष रूप से ट्रेन में यात्रा कर रहे पाकिस्तानी सेना के कर्मियों को निशाना बनाया गया था।

अपने बयान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा, “आज सुबह, बलूच लिबरेशन आर्मी की फिदायी (आत्म-बलिदान करने वाली) इकाई, मजीद ब्रिगेड ने क्वेटा कैंट से कब्जा करने वाली सेनाओं के कर्मियों को ले जा रही एक ट्रेन को एक सुनियोजित फिदायी हमले में निशाना बनाया। बलूच लिबरेशन आर्मी इस ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करती है।”

पाकिस्तान के रेल मंत्री ने क्या कहा?

Dawn की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने इस हमले की निंदा की है। एक बयान में अब्बासी ने कहा कि अफगानिस्तान से संचालित होने वाले पाकिस्तान विरोधी तत्व देश को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे थे।” मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को घटना पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी दोहराया कि हमले के बावजूद पाकिस्तान रेलवे की परिचालन गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी।

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अलग बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे लड़ाकों ने पाकिस्तान में पिछले दिनों एक साथ कई जगहों पर जोरदार हमले किए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसे ‘ऑपरेशन हेरोफ 2.0’ का दूसरा चरण बताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…