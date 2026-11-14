दिल्ली में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ में पाकिस्तान भाग लेगा।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, पाकिस्तान ने दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मामलों के संघीय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक को नामित किया है।

पाकिस्तान ने क्या कहा?

पाकिस्तान ने बयान में कहा, “पाकिस्तान सरकार ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय के संघीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद (SCO Civilisational Dialogue) में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।”

बयान में आगे यह भी कहा गया कि इस संवाद में एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो सांस्कृतिक समझ और सभ्यताओं के बीच जुड़ाव पर अपने विचार साझा करेंगे। इसके अलावा, पाकिस्तान ने कहा कि वह एससीओ के ढांचे के भीतर, आपसी सम्मान की भावना के साथ सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बीते कई सालों से हाईलेवल मीटिंग्स कम

दोनों पड़ोसी देशों के बीते कई सालों से उच्च-स्तरीय मंत्री स्तरीय दौरे बहुत कम होते हैं, ऐसे में बहुपक्षीय एससीओ के तहत मलिक का दिल्ली दौरा एक अहम राजनयिक घटनाक्रम है। यह घटनाक्रम भारत द्वारा यह पुष्टि किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है कि उसके आगामी ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ के लिए कई देशों को निमंत्रण भेजा है। इस फोरम में एससीओ के सभी 10 सदस्य देश शामिल हैं और इसका आयोजन 20 से 22 नवंबर तक दिल्ली में किया जाना है।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एनएनआई के एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोहराया कि दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने इस बात जोर दिया कि भारत इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा, “नई दिल्ली में होने वाले इस संवाद के लिए एससीओ के सदस्य देशों समेत कई अन्य देशों को भी आमंत्रित किया गया है। हम इस ‘सभ्यतागत संवाद’ की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं।”

इससे पहले 20 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी कि भारत पहले ‘SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ (SCO सभ्यता संवाद मंच) की मेजबानी करेगा। उन्होंने सभी सदस्य देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों और आपसी समझ को मजबूत करना है।

कितने हैं सदस्य देश?

SCO में 10 सदस्य देश शामिल हैं- बेलारूस, चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत 2017 में इस संगठन का पूर्ण सदस्य बना। इस समूह में अफगानिस्तान और मंगोलिया पर्यवेक्षक देशों के रूप में शामिल हैं, और इसके 15 संवाद साझेदार भी हैं।

यह भी पढ़ें: भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान के मंत्री को भेजा निमंत्रण, दिल्ली में होने जा रही SCO की बैठक

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान के एक मंत्री को दिल्ली आमंत्रित किया है। दरअसल 20 और 21 नवंबर को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (SCO)’सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ (सभ्यता संवाद मंच) आयोजित होने जा रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें