ईरान और इजरायल के बीच युद्ध से पश्चिम एशिया में उथल पुथल मची हुई है। ईरान जहां कई खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है, इस बीच मुस्लिम देश पाकिस्तान इस पूरे झगड़े में न्यूट्रल देखने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 25 करोड़ है। युद्ध के मद्देनजर पाकिस्तान ने

मार्च के आखिर तक स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी है। वहीं अगले दो महीनों के लिए हफ़्ते में चार दिन काम और जंगी जहाज से कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षा देने का भी फैसला लिया है।

तेल के आयात पर निर्भर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तेल इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। फ़ारसी की खाड़ी में टैंकरों की आवाजाही रुकने से खतरे में पड़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार और सेना को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है।

पाकिस्तानी नौसेना ने सोमवार को कहा कि उसके जंगी जहाज पश्चिम एशिया में देश के कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षा देंगे, ताकि एनर्जी सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। नौसेना ने बताया कि पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कंपनी के दो जहाज़ पहले से ही नौसेना की सुरक्षा में हैं। उसने सोशल मीडिया पर एक जंगी जहाज़ की तस्वीरें भी पोस्ट कीं, जिसमें वह एक कच्चे तेल के टैंकर के बगल में चल रहा था।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से रोकी ढुलाई

नौसेना ने यह नहीं बताया कि टैंकर किस रास्ते से जा रहे थे और न ही यह बताया कि किन देशों से शिपिंग को कई तरह के खतरे थे। पाकिस्तान अपना ज़्यादातर नैचुरल गैस कतर और कच्चा तेल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से इंपोर्ट करता है। यह सब समुद्र के रास्ते आता है, लेकिन शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा खतरों की वजह से उन देशों से एनर्जी की ढुलाई रोक दी है। शिपिंग कंपनियों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से ढुलाई रोकी है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20 फीसदी तेल गुजरता है।

ट्रंप ने ईरान को दी धमकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन दोनों ने ही कमर्शियल जहाज़ों के लिए नौसेना की सुरक्षा देने की संभावना जताई है। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध दुनिया भर के एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मचा रहा है और दुनिया भर की इकॉनमी को खतरे में डाल रहा है। ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से तेल की सप्लाई में रुकावट डाली, तो और भी ज़्यादा ज़ोरदार हमले किए जाएंगे।

भारत की मुख्य समुद्री संस्था के एक सीनियर अधिकारी, कैप्टन पी.सी. मीना के मुताबिक भारत भी भारतीय जहाज मालिकों की नौसेना सुरक्षा की मांग पर अपने जंगी जहाज भेजने पर विचार कर रहा था। यह साफ नहीं था कि पाकिस्तानी जंगी जहाज़ों की तैनाती तेल की सप्लाई में कमी को रोकने के लिए काफ़ी होगी या नहीं। पाकिस्तानी तेल मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के पास कच्चे तेल का भंडार दो हफ़्ते से भी कम बचा है और लिक्विफाइड नैचुरल गैस का भंडार महीने के आखिर तक चलने लायक है।

शरीफ का बड़ा ऐलान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने सोमवार को कहा कि इकॉनमी को बचाने के लिए उन्हें कड़े फ़ैसले लेने पड़े। शरीफ ने कहा कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में आधे कर्मचारी ईंधन बचाने के लिए घर से काम करेंगे।

ईरान से टकराव से बच रहा पाक

इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में अपने रिश्तों को सावधानी से संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र के अरब देशों से पाकिस्तानी कर्मचारी हर साल अरबों डॉलर भेजते हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के साथ टकराव से बचना चाहते हैं।

अब तक पाकिस्तानी सरकार ने ईरान पर हुए हमलों की अपनी सार्वजनिक निंदा में अमेरिका का नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान पिछले साल से सऊदी अरब के साथ एक आपसी रक्षा समझौते से भी बंधा हुआ है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। लेकिन सऊदी अरब की हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के बावजूद पाकिस्तान ने अब तक इस संघर्ष में दखल देने से खुद को दूर रखा है।

शहबाज शरीफ ने कहा कि सोमवार को उन्होंने जिन उपायों की घोषणा की, उनका मकसद पाकिस्तानियों को इस संकट से बचाना होगा। लेकिन पिछले हफ़्ते सरकार द्वारा तेल की कीमतें लगभग 20% बढ़ाए जाने के बाद कुछ नागरिकों ने कहा कि वे पहले से ही इसकी मार झेल रहे हैं। 45 साल के एक डिलीवरी ड्राइवर सैयद यासिर ने मंगलवार को रावलपिंडी शहर के एक गैस स्टेशन पर कहा कि उनके पास अपने छोटे पिकअप ट्रक के लिए ईंधन खरीदने के लिए सिर्फ़ 1.80 डॉलर के बराबर पैसे थे। दो बच्चों के पिता यासिर ने कहा कि हमारी ज़िंदगी तबाह हो रही है। पढ़ें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पाकिस्तान क्यों परेशान

