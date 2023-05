Imran Khan Arrest: इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस, सुनवाई जारी

Imran Khan को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी के तरीके पर नाराजगी जताई है।

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीक पर नाराजगी जताई है (File Photo- Express)

Imran Khan Arrest: इमरान खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले ने यह भी कहा है कि भविष्य के लिए मिसाल बनाने की जरूरत है। हम पूरे देश को जेल नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NAB ने देश को बहुत बर्बाद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक घंटे के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान की गिरफ्तारी के मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोर्ट आज ही उचित आदेश जारी करेगा। इम मामले को लेकर कोर्ट बहुत सीरियस है। बता दें कि इस मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच सुनवाई कर रही है। इस बेंच में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर के गिरफ्तार करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की। सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस ने पूछा कि कैसे एक व्यक्ति को कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया जा सकता है। जस्टिस मिनल्लाह ने पाया कि इमरान खान ने कोर्ट परिसर में प्रवेश किया था। उन्होंने पूछा, “न्याय के अधिकार से किसी को कैसे वंचित किया जा सकता है?” कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से रजिस्ट्रार की इजाजत के बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट की तरफ से आगे कहा गया कि कोर्ट परिसर में प्रवेश करने का मतलब है अदालत में आत्मसमर्पण करना और आत्मसमर्पण के बाद किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

