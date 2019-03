पाकिस्तान में दो हिंदू बहनों को अगवा करने और उनका जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करने पर भारत की विदेश मंत्री के एक ट्वीट से इमरान खान की सरकार में हलचल बढ़ गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने एक ट्वीट के जरिए पाकिस्तना स्थित दूतावास से इस संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए कहा था। जिसके बाद पाक मंत्री फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत उनके देश के आंतरिक मसले में न पड़े। फवाद की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि उनका जवाब दर्शा रहा है कि उनके भीतर किस तरह की घबराहट है।

सुषमा स्वराज ने कहा, “मैंने इस्लामाबाद में तैनात भारतीय राजदूत से नाबालिग हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण पर रिपोर्ट मांगी थी। यह आपकी घबराहट को बढ़ाने के लिए काफी है। यह आपके अपराधबोध को दर्शाता है।”

Mr.Minister @fawadchaudhry – I only asked for a report from Indian High Commissioner in Islamabad about the kidnapping and forced conversion of two minor Hindu girls to Islam. This was enough to make you jittery. This only shows your guilty conscience. @IndiainPakistan

इससे पहले सुषमा स्वराज के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि सिंध प्रांत में लड़कियों के अपहरण मामले में दखल देने से भारतीय विदेश मंत्री को बचना चाहिए। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इमरान खान की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। फवाद ने उल्टा मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाया।

Mam its Pakistin internal issue and rest assure its not Modi’s India where minorities are subjugated its Imran Khan’s Naya Pak where white color of our flag is equally dearer to us.I hope you ll act with same diligence when it comes to rights of Indian Minorities https://t.co/MQC1AnnmGR

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) March 24, 2019