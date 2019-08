जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से इस मुद्दे को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री और सांसद रहमान मलिक ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। दरअसल, रहमान मलिक ने भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी को आर्टिकल 370 से जोड़ते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पी चिदंबरम को आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

पीएम मोदी द्वारा कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने को लेकर पी चिदंबरम ने आवाज उठाई जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सताए हुए कश्मीरियों की आवाज उठाई लिखकर ले लो, वह भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वह एक योग्य राजनेता हैं। रहमान मलिक के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है और लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। रहमान मलिक का यह भी कहना है कि मोदी सरकार कश्मीर मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है।

Chidambaram will be India next PM Rehman malik tumhara bhi money launder kiya hai kya #PChidamabaram ne?Or else itni chapalusi koi kyon karega?

Do something for your #bhikhari_pakistan first !

BTW , is @ImranKhanPTI a capable politician…seems he is not going to last long.

— Yatin (@indodrive) August 23, 2019